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「狐狸搖我看了一小時正常嗎？」網友最近私下瘋傳一支舞蹈影片，短短二十秒左右的影片在社群引爆話題！影片中的女神穿著吸睛啦啦隊服配上扭腰擺臀，完美身材及小蠻腰搭配著魔性音樂，媲美32撞、比三振搖還搖、比APT還洗腦，讓人只想無限重播！影片經曝光，原來正是《逆水寒》歡慶上市攜手啦啦隊女神們展開一場令人毫無招架之力的「狐狸搖」性感應援舞蹈！一字排開的六位火辣啦啦隊女孩，服裝結合《逆水寒》遊戲的流派標誌，「小師妹們」透過挑戰遊戲内舞蹈「狐狸搖」，在應援中熱舞較勁！啦啦隊女神「霖霖」穿著紫色〈九靈〉應援服，隨著節奏一邊舞動一邊輕撫裙擺，完整展現出九靈蠱惑人心的魅惑；「玖玖」則以黑金〈鐵衣〉造型元氣登場，舞步中一連串流暢的腰部扭動，讓人不禁懷疑這腰到底什麼做的呀！？「雅涵」，則用一身黑紅〈血河〉裝點燃全場，她俐落又不失嫵媚的動作搭配曼妙擺胯，身姿盡顯血河的御姐之美；「小迪（冼迪琦）」化身〈神相〉，仙氣十足的藍色裙裝與伶俐的舞步，她就是冰與火交織而成的神相化身，讓網友直呼我婆！「斐棋」用黑白〈碎夢〉造型展現冷豔中帶點嫵媚的狐狸搖，女殺手的獨特誘惑令人難以抗拒；而「寶兒」則以薄荷綠〈素問〉形象清新登場，完全是溫柔療癒的素問妹妹形象！她們每個人的舞姿讓全網氣氛都升溫到沸點。短影音中的舞蹈動作融合了腰臀擺動與性感可愛的表情，媲美K-POP的MV取景與拍攝規格，每一幀都像定格在一部視覺大片裡，讓人看得多巴胺噴發。網友們紛紛留言：「這真是逆水寒遊戲裡能跳的舞嗎」、「希望其他網美也可以跟上！」、「有人在看舞嗎？我都看腿！」、「旋律跟舞步有夠洗腦」、「那個眨眼，我沒了」狐狸搖魔性十足的節奏與火辣魅惑的舞步，你也被洗腦了嗎？期待更多美眉們響應啦啦隊小師妹天團的《逆水寒》公測應援，掀起搖擺浪潮！