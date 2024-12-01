NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（24）日迎來第61集，本集節目由主持人18哥和AREA 02的大隻，和觀眾一起開箱G-DRAGON和NIKE聯名推出的NIKE Air Force 1 3.0。若對更多最新潮鞋與相關的熱門球鞋話題感興趣的讀者朋友，也歡迎您可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。
韓星夢幻聯名 價格比前代更親民
本次介紹G-DRAGON和NIKE聯名推出的Air Force 1第三代，廣受外界好評，雖然整體看起來差不多，但勾勾採用相當繽紛的設計，一共有4個顏色。大隻在節目中表示：「Air Force 1不用多說，就是最好搭配的鞋子，而且GD上面還有很多配件，可以隨意搭配 。」
主持人18哥也補充道：「我看他很細節，連鞋帶最尾端，都有自己的Logo。」在價錢部分，大隻透露這雙鞋價格親民，大約在10,000元左右。相比之下，2代價位可能要高於10,000元，3代會是更有CP值的選擇，有興趣的讀者歡迎上AREA 02官網去選購。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次介紹G-DRAGON和NIKE聯名推出的Air Force 1第三代，廣受外界好評，雖然整體看起來差不多，但勾勾採用相當繽紛的設計，一共有4個顏色。大隻在節目中表示：「Air Force 1不用多說，就是最好搭配的鞋子，而且GD上面還有很多配件，可以隨意搭配 。」
主持人18哥也補充道：「我看他很細節，連鞋帶最尾端，都有自己的Logo。」在價錢部分，大隻透露這雙鞋價格親民，大約在10,000元左右。相比之下，2代價位可能要高於10,000元，3代會是更有CP值的選擇，有興趣的讀者歡迎上AREA 02官網去選購。