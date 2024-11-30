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美國亞利桑那州1名男子，近日去遊樂園乘坐雲霄飛車，當列車爬升到最高點時，他發現安全桿竟然鬆脫，情急之下決定立刻起身離開，整個過程剛好被人拍下，引起熱議。綜合美媒報導，這名不願透露姓名的男子表示，他最近去了鳳凰城「Castles N' Coasters」主題公園遊玩，當他乘坐的主題雲霄飛車「沙漠風暴」爬升到頂點、只差沒多久就要往下衝時，他突然聽到座位上傳出咔噠聲，並不是雲霄飛車爬升時，會發出的那種鏈條聲，於是他下意識檢查了安全桿，結果發現竟已鬆開。受到驚嚇的男子馬上起身，爬出雲霄飛車，走到一旁的架子上，趕在車身俯衝前離開：「當時我只有幾秒鐘的時間，來決定是留下還是下車。」事後想起來都怕，畢竟若真的在安全桿鬆脫的情況下高速衝刺，人可能會受到很大傷害。男子也質疑遊樂園人為疏失比設施故障更嚴重，因為當天操作員是直到他走到地面時，才意識到有事情發生：「她應該一直看著那輛車，當她看到我爬出來時，就應該馬上按下緊急煞車鈕才對」，還踢爆當天操作員只是瞄了一眼乘客的安全桿，並沒有進行實質檢查。