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▲統一獅的教練林岳平，球員陳傑憲、潘傑楷、林安可、郭俊麟及邱智呈等人，幫助中華隊在世界12強賽奪下冠軍。（圖／統一獅提供）

統一獅台灣英雄見面會！「OPEN!大氣球遊行」將於12月7日在高雄登場，今年台灣棒球英雄在12強世界錦標賽拿下冠軍成為全台榮耀，本次OPEN!大氣球遊行活動，一年一度OPEN!大氣球遊行活動高雄夢時代熱鬧登場，從，每次參與遊行活動吸引許多棒球迷一起參與，透過OPEN大氣球遊行活動，讓更多民眾喜歡上統一獅。本次OPEN!大氣球遊行除了統一獅選手外，，歡迎喜歡統一獅及UniGirls女孩的各位粉絲們，我們一起相約12.7高雄夢時代OPEN!大氣球遊行一起來同樂。