統一獅台灣英雄見面會！「OPEN!大氣球遊行」將於12月7日在高雄登場，今年台灣棒球英雄在12強世界錦標賽拿下冠軍成為全台榮耀，本次OPEN!大氣球遊行活動，統一7-ELEVEN獅特別安排在第四大隊，也特別規劃台灣英雄林岳平、陳傑憲、潘傑楷、林安可、郭俊麟及邱智呈，在遊行結束後於17:00於活動主舞台區舉辦台灣棒球英雄見面會，透過訪談互動與民眾們一起同樂。
獅隊台灣英雄見面會 應援女孩到場助陣
一年一度OPEN!大氣球遊行活動高雄夢時代熱鬧登場，從第一屆開始，統一獅棒球隊每年特別安排UniGirls女孩、萊恩、盈盈及統一獅選手參與遊行活動，獅隊選手們也把握難得機會與高雄地區民眾們一起同樂，每次參與遊行活動吸引許多棒球迷一起參與，透過OPEN大氣球遊行活動，讓更多民眾喜歡上統一獅。
本次OPEN!大氣球遊行除了統一獅選手外，萊恩、盈盈及UniGirls少少、賴賴、Yovia、妮妮、包子、柔一、侯芳、Mina也將全程一起參與遊行及舞蹈表演，歡迎喜歡統一獅及UniGirls女孩的各位粉絲們，我們一起相約12.7高雄夢時代OPEN!大氣球遊行一起來同樂。
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一年一度OPEN!大氣球遊行活動高雄夢時代熱鬧登場，從第一屆開始，統一獅棒球隊每年特別安排UniGirls女孩、萊恩、盈盈及統一獅選手參與遊行活動，獅隊選手們也把握難得機會與高雄地區民眾們一起同樂，每次參與遊行活動吸引許多棒球迷一起參與，透過OPEN大氣球遊行活動，讓更多民眾喜歡上統一獅。
本次OPEN!大氣球遊行除了統一獅選手外，萊恩、盈盈及UniGirls少少、賴賴、Yovia、妮妮、包子、柔一、侯芳、Mina也將全程一起參與遊行及舞蹈表演，歡迎喜歡統一獅及UniGirls女孩的各位粉絲們，我們一起相約12.7高雄夢時代OPEN!大氣球遊行一起來同樂。
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