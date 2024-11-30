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▲主理人蔡斯樺（Alice）曾獲台灣馬丁尼調酒大賽冠軍。（圖／Treelight Bistro提供）

▲店內空間設計以「樹洞」為主軸，營造寧靜與放鬆的氛圍。（圖／Treelight Bistro提供）

▲廚師以精湛的技術與創新理念，為食客帶來豐富的味覺感觸。（圖／Treelight Bistro提供）

豐富多元的夜生活已成為大城市不可或缺的標準配備，也是不少城市的魅力所在。高雄近年來有不少高水準的餐酒館如雨後春筍般出現在大街小巷，其中位於文化中心林泉街上新開幕的「Treelight 樹光」Bistro，不但裝潢不落俗套，調酒師與廚師更是業界的佼佼者，很快就吸引一批忠實粉絲。業者三年來接連開設一系列不同主題的餐酒館，要讓夜貓子隨著心情有多元的選擇。不同於姊妹店「Bar Doorlight」，「Treelight 樹光」除了調酒，還多了高評價的餐點。店內設計以「樹洞」為主軸，搭配牆上一顆高解析度的月球，融合愛麗絲夢遊仙境及國王的驢耳朵等故事元素，創造出童話般如夢似幻的用餐與飲酒空間。創辦人蔡斯樺（Alice）以藝術的熱情來看待每道菜品和調酒，她秉持「因為喜愛，所以全力以赴」的精神，要求將每一杯調酒、每一道料理都設計成藝術作品。Treelight Bistro的餐飲有如一場感官饗宴，酒單以塔羅牌為發想，每季更新，首季的「權杖系列」代表激情與創造，調酒師創作出充滿熱情的調酒；餐點則將台灣在地食材與西式烹飪結合，打造融合風味的菜餚，每道料理都與精選酒品搭配，提升顧客的味覺享受。蔡斯樺大學日文系畢業後進入餐飲行業，2021年疫情期間，她開設了Bar Doorlight，以塔羅為故事主題的創意酒吧，迅速在年輕消費者之間打開知名度。2022年，她在台灣馬丁尼大賽奪冠。隨後，蔡斯樺於2024年再創立Treelight Bistro與Bar Error404，這兩個品牌融合創意餐飲與調酒，挑戰傳統酒吧文化，為顧客帶來全新的體驗。另一位調酒師老蕭，人生故事是一段從失意到重生的過程。曾因感情的失落而陷入低谷，調酒成為他重新啟程的契機，在行者酒吧工作一年後，老蕭於Gallery酒吧開始新的篇章，他積極參加各種比賽，技術逐步精進，並專注於學習新技法與調酒知識。老蕭的創作風格傾向於經典、優雅的老派調酒，並善於融合台灣本土文化特色，將在地食材巧妙地融入其中，也讓他這個內斂的人在吧台上與客人有了共同語言。對他而言，每一杯調酒都是一段故事，一次共享風味層次的快樂。此外，Treelight Bistro三位廚師也是個個才華洋溢，以精湛的技術與創新理念，將台灣食材與國際風味巧妙合成為一，為食客帶來豐富的味覺感觸。他們經手的料理不僅美味，更展現了對食材的深刻理解與對烹飪藝術的熱情。「西井燒龍虎斑」使用在地鑽石水養殖的龍虎斑，以西京燒手法熟成，將熱情幻化成洛神與咖啡泡，思念酸苦點綴柑橘醬的甜，爐烤高山高麗與番茄，共同見證魚肉的鮮嫩層次。牛小排以原塊精修牛小排，採煎烤靜置達至五分熟，牛骨肉汁與紅酒慢火熬煮，達到原湯化原食的境界，台農57號地瓜泥與高發酵茶漬茄子，由帶殼玉米筍領銜，彷彿在鄉村風味裡看見草坡牛隻臥斜陽中。低溫舒肥後被慢慢炙烤的羊肩排，切面軟嫩、晶瑩肉汁緩緩滴落，80%可可沈穩的苦與細微的酸，結合雪莉醋紅酒醬內的單寧，擁抱先苦後的回甘，最後由雞骨肉汁燉煮培根野菇完美收尾。