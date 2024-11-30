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▲富邦悍將游擊手張育成，由於遭遇傷勢，辭退世界12強賽，但表態希望參加明年的經典賽資格賽。（圖／富邦悍將提供）

▲MLB美國職棒小聯盟現效力於老虎2A的「台灣怪力男」李灝宇，擁有相當強的長打火力，但因為背傷影響，未能參加世界12強賽。（圖／取自社群X）

經典賽資格賽中華隊成員可能大洗牌！世界12強棒球錦標賽落幕，中華隊爆冷完封國際賽的不敗王者日本隊，奪下台灣棒球史上首座3大國際賽冠軍，寫下歷史新頁，而球迷也開始期待，明年2月的經典賽資格賽，能否將如此卓越的表現延續。中華隊本次12強奪冠，除了旅美的投手林昱珉、捕手林家正外，主力皆為中職選手，其中包含中信兄弟隊的江坤宇、岳東華、曾頌恩、黃恩賜、吳俊偉，以及統一獅隊的陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟，。此外，投手挑選部分，經典賽資格賽不如本次12強預賽的賽程如此多，在先發、牛棚投手的比例上可能也會做出調整。值得一提的是，另外一大變因可能就是旅美選手的戰力挹注，12強唯一的旅美投手林昱珉，能有如此大的上場空間，也是由於球季中遇傷多休養了2個月，所以球團透過國際賽補足投球數，若明年要再次讓球團放行，並且吞下如此多的出局數，恐怕難度不低。雖然無法完全複製12強奪冠成員，但經典賽資格賽對手強度相對較低，將會是嘗試戰力磨合的好機會，不僅能讓教練團和旅美選手達成徵召默契，也可以從中組合出戰力最大化的名單，為2026年的經典賽正賽做最充分的準備。