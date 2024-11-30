經典賽資格賽中華隊成員可能大洗牌！世界12強棒球錦標賽落幕，中華隊爆冷完封國際賽的不敗王者日本隊，奪下台灣棒球史上首座3大國際賽冠軍，寫下歷史新頁，而球迷也開始期待，明年2月的經典賽資格賽，能否將如此卓越的表現延續。雖然總教練曾豪駒確定續任，並打算沿用相近的教練團人選，不過中華隊或許難以維持相同陣容，以下《NOWnews》將和讀者一起探討陣容可能出現變化的原因。
2隊主力長時間出賽 恐需時間調整
中華隊本次12強奪冠，除了旅美的投手林昱珉、捕手林家正外，主力皆為中職選手，其中包含中信兄弟隊的江坤宇、岳東華、曾頌恩、黃恩賜、吳俊偉，以及統一獅隊的陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟，兩隊成員一路從季初鏖戰到季末，並且在10月底打完台灣大賽後，維持季賽狀況參與集訓，為了世界12強備賽，直到將近12月才有時間休養。
雖然並非沒有參賽可能，但若要參加經典賽資格賽，後續就將接續準備中職開季，對於球員的身體來說將會是一大負擔，因此名單有可能會從中職他隊、或是12強未入選的球員開始挑選。此外，投手挑選部分，經典賽資格賽不如本次12強預賽的賽程如此多，在先發、牛棚投手的比例上可能也會做出調整。
值得一提的是，中職還有許多遺珠之憾值得入選，包含富邦悍將重砲張育成、味全龍強投徐若熙、台鋼強打吳念庭、王柏融，還有將旅日的投手古林睿煬等人，都會是相當有用的戰力。
適逢春訓前開機 旅美選手有望參戰
另外一大變因可能就是旅美選手的戰力挹注，因傷缺席12強的旅美台將們，包含劉致榮、李灝宇、潘文輝、陳柏毓，甚至是年輕的林振偉等人，應該都會是中華隊徵召的對象，不過最終決定權，還是在選手本身和球團。
12強唯一的旅美投手林昱珉，能有如此大的上場空間，也是由於球季中遇傷多休養了2個月，所以球團透過國際賽補足投球數，若明年要再次讓球團放行，並且吞下如此多的出局數，恐怕難度不低。
此外，相對12強賽最大的不同，經典賽能夠放行大聯盟40人名單球員參加，旅美效力匹茲堡海盜3A的台將鄭宗哲，已經多次表態希望披上中華隊戰袍。
雖然無法完全複製12強奪冠成員，但經典賽資格賽對手強度相對較低，將會是嘗試戰力磨合的好機會，不僅能讓教練團和旅美選手達成徵召默契，也可以從中組合出戰力最大化的名單，為2026年的經典賽正賽做最充分的準備。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊本次12強奪冠，除了旅美的投手林昱珉、捕手林家正外，主力皆為中職選手，其中包含中信兄弟隊的江坤宇、岳東華、曾頌恩、黃恩賜、吳俊偉，以及統一獅隊的陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟，兩隊成員一路從季初鏖戰到季末，並且在10月底打完台灣大賽後，維持季賽狀況參與集訓，為了世界12強備賽，直到將近12月才有時間休養。
雖然並非沒有參賽可能，但若要參加經典賽資格賽，後續就將接續準備中職開季，對於球員的身體來說將會是一大負擔，因此名單有可能會從中職他隊、或是12強未入選的球員開始挑選。此外，投手挑選部分，經典賽資格賽不如本次12強預賽的賽程如此多，在先發、牛棚投手的比例上可能也會做出調整。
值得一提的是，中職還有許多遺珠之憾值得入選，包含富邦悍將重砲張育成、味全龍強投徐若熙、台鋼強打吳念庭、王柏融，還有將旅日的投手古林睿煬等人，都會是相當有用的戰力。
適逢春訓前開機 旅美選手有望參戰
另外一大變因可能就是旅美選手的戰力挹注，因傷缺席12強的旅美台將們，包含劉致榮、李灝宇、潘文輝、陳柏毓，甚至是年輕的林振偉等人，應該都會是中華隊徵召的對象，不過最終決定權，還是在選手本身和球團。
12強唯一的旅美投手林昱珉，能有如此大的上場空間，也是由於球季中遇傷多休養了2個月，所以球團透過國際賽補足投球數，若明年要再次讓球團放行，並且吞下如此多的出局數，恐怕難度不低。
此外，相對12強賽最大的不同，經典賽能夠放行大聯盟40人名單球員參加，旅美效力匹茲堡海盜3A的台將鄭宗哲，已經多次表態希望披上中華隊戰袍。
雖然無法完全複製12強奪冠成員，但經典賽資格賽對手強度相對較低，將會是嘗試戰力磨合的好機會，不僅能讓教練團和旅美選手達成徵召默契，也可以從中組合出戰力最大化的名單，為2026年的經典賽正賽做最充分的準備。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。