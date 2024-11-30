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▲本次停水預計自12月1日上午7時至晚間21時止，總共停水14小時，影響戶數約57萬戶，包含三民區、鳳山區、左營區及仁武區等11個行政區皆受影響。（圖／翻攝自來水公司官網）

▲自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。（圖／NOWnews資料照）

台灣自來水公司第7區管理處公告，為提升澄清湖淨水場電氣設備穩定，12月1日將辦理多項汰換更新及電氣設備檢驗工程，需停止供水。自12月1日上午7時開始，高雄市三民區、鳳山區、左營區等11個行政區將停水、降壓14小時，一路到當晚21時才恢復供水，預計有57萬戶受影響，提醒大家盡快儲水。自來水公司表示，12月1日將辦理澄清湖廠69kv變電站電氣設備汰換更新及電氣設備檢驗、半屏山加壓站抽水機閥門與洩壓閥汰換更新工程。本次停水預計自12月1日上午7時至晚間21時止，總共停水14小時，影響戶數約57萬戶，包含三民區、鳳山區、左營區及仁武區等11個行政區皆受影響。📍停水影響區域包含：寶盛里、寶慶里、寶業里、寶獅里、本揚里、博惠里、安發里、鼎力里、灣中里、寶龍里、寶民里、本上里、本安里、本館里、安寧里、安康里、灣愛里、寶玉里、灣利里、灣勝里、寶興里、寶華里、寶中里、寶國里、寶珠里、本文里、本武里、鼎中里、本和里、安吉里、寶德里、灣華里、正順里、正興里、灣成里、鼎強里、本元里、寶泰里、鼎金里、鼎盛里、灣子里、灣復里、寶安里、鼎西里。鳥松里、夢裡里、大華里。武漢里、新強里、忠義里、忠孝里、武慶里、新武里、中和里。瑞北里、瑞誠里、瑞文里、瑞昌里、瑞華里、瑞隆里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里。頂西里、城南里、明建里、合群里、廍南里、廟北里、尾北里、埤北里、埤東里、聖西里、廟東里、埤西里、聖后里、廍北里、路東里、聖南里、祥和里、永清里、中南里、中北里、頂北里、尾西里、尾南里、屏山里、進學里。全部。全部。📍降壓影響區域包含：立業里、立誠里、德北里、長明里、鼎泰里、安宜里、安泰里、安邦里、港西里、興德里、建東里、千北里、德仁里、德智里、同德里、達勇里、達明里、達德里、精華里、德行里、德東里、千秋里、裕民里、千歲里、立德里、十美里、十全里、港東里、達仁里、安生里、民享里、博愛里、力行里、安東里、安和里、川東里、鳳北里、鳳南里、港新里、德西里、灣興里、豐裕里。鎮西里、文英里、埤頂里、鎮北里、文華里、協和里、忠誠里、鳳崗里、武松里、曹公里、文衡里、文德里、北門里、文福里、文山里。崇實里、新光里、自助里、果惠里、果貿里、海勝里、果峰里、菜公里、新上里、福山里、新下里、新中里。全部。全部。全部。全部。自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。