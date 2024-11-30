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▲鄭雨盛表情木然擔任頒獎人，得獎後忽然發表一席道歉宣言。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

▲鄭雨盛上台及致詞前，惠利的反應引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

南韓影壇年度盛事、第45屆青龍獎昨（29）日頒獎，近來身陷私生子、劈腿3女疑雲的鄭雨盛，臨時決定出席頒獎典禮，還趁上台頒獎的機會向大眾道歉，引發兩極輿論，雖然台下眾明星大多禮貌拍手，但也是入圍者的惠利表情卻耐人尋味，被解讀對鄭雨盛的言行不以為然。處在桃色風暴之中的鄭雨盛，原本傳出不會以準影帝身分出席青龍獎，沒想到，昨天不僅現身貴賓席，還和黃晸珉上台頒發「最多觀影人數獎」給自己主演的《12.12：首爾之春》，台下頓時掌聲如雷，致詞時，鄭雨盛感謝觀賞電影的觀眾後，突然跟社會大眾致歉。鄭雨盛臉色鐵青、眼眶含淚說：「因為想著不希望因為我私人的事情讓作品有汙點，也對於支持我的粉絲很抱歉，讓你們失望了！所有的指責都沒有錯，我會虛心接受，希望都只針對我來，身為爸爸也會對兒子負起責任到最後。」對於鄭雨盛親自與會、開口講話前，台下大部分的明星都不吝給予掌聲，甚至還有人尖叫，入圍最佳女新人獎的惠利則是例外，鏡頭拍到她露出一臉皮笑肉不笑的表情，完全沒有像其他演員熱烈鼓掌和歡呼，給與鄭雨盛打氣，只是漠然地看著眼前這一切發生。該片段在論壇上流傳，網友表示：「（惠利）是不是想起了舊愛都是一樣（的男人）」、「旁邊的人阿諛奉承地拍手，顯得很假」、「男人跟女人的反應不一樣」、「是很想吐口水，但是不得不咽下去」、「這才是正常人的反應」、「李惠利很真實」、「（笑不出來） 」、「意味深長」、「惠利真的是一個很真誠的人，之前追Girl’s Day（所屬女團）就可以知道！」