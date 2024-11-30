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網紅「館長」陳之漢日前直播自爆過去做過「球版」，也就是地下運動賭盤，引發爭議，民進黨北市議員簡舒培、陳賢蔚按鈴控告，北檢昨日將館長列為賭博等罪被告。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（30）日回應，館長自己後來有說明，防治打假球是社會共識，大家都應該要引以為戒。黃國昌今日受訪，媒體詢問館長因為經營地下賭盤列被告，但是昨日他在直播中不認為有錯，還反批綠營，黃國昌回應表示，防治打假球、賭博已經是台灣社會的高度共識，大家都希望給所有的運動選手潔淨的競技空間。黃國昌說，他在前天受訪時也講過，館長在直播裡面都有說明，也呼籲大家要支持我們的運動選手，對於打假球也必須要引以為戒。媒體追問國民黨立委吳宗憲不認為博弈傷天害理，黃國昌表示，吳宗憲他當過檢察官，是非常有正義感的人，吳宗憲在議題上表達的意見，大家還是要整個脈絡來看，不要斷章取義。