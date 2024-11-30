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▲交通部長陳世凱表示，鳳鳴車站啟用後，不僅大幅提高交通運輸便利性，也將帶動鳳鳴地區經濟發展。（圖／鐵道局）

交通部鐵道局今（30）日舉辦「鳳鳴車站啟用典禮」，交通部長陳世凱及新北市副市長劉和然共同出席，見證車站啟用及實地體驗旅客動線及旅運設施，陳世凱表示，鳳鳴車站啟用後，可減少民眾前往鶯歌車站及桃園車站搭乘火車之距離及時間，不僅大幅提高交通運輸便利性，也將帶動鳳鳴地區經濟發展。新北市鳳鳴地區民眾殷殷企盼的鳳鳴車站已順利完工並通過履勘，鳳鳴車站原係於「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」辦理增設，惟該計畫鳳鳴車站預計122年方能通車。為呼應鳳鳴車站早日通車啟用之民意訴求、服務地方居民及提昇交通便利性、並藉此培養旅客搭乘習慣，行政院於108年10月24日核定「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」，總工程經費6.1億元，經施工團隊全力以赴已如期於113年11月完工，可提早9年提供鶯歌、鳳鳴地區大眾運輸服務。鳳鳴車站採兩座岸壁式月台(長度220公尺，寬度3公尺)及跨站式簡易車站，未來桃地計畫永久地下車站完工啟用後，現有臨時站將規劃部分保留並提供地方研商後續使用。陳世凱表示，車站啟用後可減少民眾前往鶯歌車站及桃園車站搭乘火車之距離及時間，不僅大幅提高交通運輸便利性，也將帶動鳳鳴地區經濟發展，同時要求施工團隊早日完成桃園鐵路地下化工程，提供民眾更優質的鐵路運輸服務。