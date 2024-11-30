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▲美麗本人（左起）、阿達、Lulu、曾志偉、韓勾ㄟ金針菇、泰國娘娘出席節目開播記者會。（圖／記者李政龍拍攝）

▲▼泰國娘娘（上圖）想和美麗本人（下圖）結婚，不在乎對方已經結婚生子。（圖／記者李政龍拍攝）

Lulu（黃路梓茵）和阿達5年前曾有一段情，兩人和平分手後，如今相見也不尷尬，甚至合體主持節目《夜市王》，今（30）日這對昔日情侶和曾志偉、美麗本人、泰國娘娘、韓勾ㄟ金針菇出席節目開播記者會，Lulu當場爆料，自己在現場要帥哥來賓電話的時候，阿達竟然阻擋她，讓她忍不住虧對方：「你為什麼還要管我？都那麼久還沒放下嗎？」讓阿達頓時崩潰，澄清自己只要提醒Lulu節目要開錄了。泰國娘娘被爆料，只要看到高顏值的男性來賓就會把曾志偉趕到一旁，讓曾志偉急著澄清，拍攝現場沒有任何的帥哥，Lulu見狀忍不住反駁：「明明就有！」一旁的舊愛阿達更透露，Lulu甚至有當場和其中一位帥哥要聯絡方式，事後兩人確實也有聯繫，Lulu補充，當下她就跟帥哥搭訕的時候，阿達還來阻擋她，要她趕快回去錄節目，笑虧對方都那麼多年還不放下。阿達目前已經和製作人女友穩定交往中，聞言不禁崩潰喊：「你X啦！」足見和Lulu之間的好交情，舊愛已經可以大方開玩笑，曾志偉更在旁邊補槍，「放下吧！放下吧！」Lulu也笑說，當初看到節目主持人名單有阿達成為她決定要接的關鍵，「我就是想說有他來接接看，看他不敢接！」而阿達也是一樣的想法，沒想到兩個人很有默契都接下，讓美麗本人喊：「要不要直接談戀愛？」先前節目舉辦慶功宴，泰國娘娘自曝，他不愛王陽明、周湯豪，最愛的就是美麗本人，被記者提醒美麗本人已經有家室了，泰國娘娘也秒答：「有差嗎？」立刻讓現場沸騰，他強調美麗本人是好男人，都會特別照顧他，「美麗的魅力只有我看得到。」美麗本人還在慶功宴上幫他擋酒，原本泰國娘娘一直裝醉，希望美麗本人能載他回家卻被打槍，Lulu也下註解：「《夜市王》裡面有複雜的關係。」