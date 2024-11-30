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29日晚間，高雄市小港區崇本街，36歲宋姓男子因向母親討錢未果，一怒之下竟開車衝撞自家大門，甚至還在家門口燒木炭抗議，警方獲報後趕抵，先將火勢撲滅後，當場逮捕宋男，訊後依公共危險、恐嚇等罪移送偵辦。據了解，宋男平日工作狀況不穩定，常向同住的62歲老母討錢，昨天晚間，宋母因拒絕給錢，宋男憤怒之下，駕駛小貨車衝撞民宅鐵捲門，警方到場後，發現鐵捲門凹陷，屋內玻璃碎滿地，小貨車車頭也受損，家門口還有一盆點燃的木炭。警方先將火勢撲滅，發現宋男渾身酒氣，其酒測值達0.46毫升，所幸未釀成人員傷亡，警方將宋男帶回偵訊，全案依毀損、公共危險及恐嚇罪嫌偵辦，並建請檢察官聲請預防性羈押。