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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，整季則是繳出197支安打，54轟、59盜、130分打點，打擊三圍.310／.390／.646。（圖／美聯社／達志影像）

效力於美國職棒大聯盟的洛杉磯道奇隊「二刀流」球星大谷翔平，本季完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，拿下國聯MVP。許多人好奇大谷翔平的身體機制，不理解他的體能條件為何能驅動他完成一個個超人般的成就。前日本職棒名將和田一浩（52歲）日前在YouTube節目上，分析大谷翔平擊球距離特別深遠的原因，稱讚對方的身體旋轉速度很快，所以就算揮棒慢了，也能將球掃遠。和田一浩表示，大谷翔平的打擊能將球擊飛到比自己職業生涯最遠飛行距離還要多50公尺的地方，隨後也表示影響球飛行距離的三大要素是：(1) 揮棒速度、(2) 球棒揮擊的角度、(3) 身體的柔韌性與彈性。和田特別指出，大谷之所以能把球打那麼遠，最主要的原因是他驚人的「身體旋轉速度」。和田一浩也以引擎功率為例，形容大谷的體能如同擁有 「5000cc或6000cc功率的引擎」，之所以擊出去的球的飛行距離遠超常人，其核心原因在於「身體旋轉速度」的優勢。大谷的體能如同擁有大功率引擎，不僅旋轉速度快，也進一步提升了揮棒的離心力，讓他的打擊威力與球的飛行距離遠超一般選手，即使揮棒慢了，依然能擊出驚人長距離的飛球。本季大谷翔平「投手」身分因傷暫時關機，但是專注於打擊的他，繳出MLB史上第一次的單季「50轟50盜」，整季則是繳出197支安打，54轟、59盜、130分打點，打擊三圍.310／.390／.646。如此出色的表現，讓大谷翔平在季後連續2年、生涯第3次榮獲MVP。大聯盟此前只有11名球員曾經拿過3次以上的年度MVP，只有有Frank Robinson能同時拿過美聯和國聯MVP，大谷這史詩的一季可說是完全奠定了他的歷史地位。