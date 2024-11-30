我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜大方回應自己的整形傳聞，直言「我在媽媽肚子裡整的」。（圖／取自혜리 YouTube）

韓國人氣女團TWICE成員志效、定延以及子瑜近期登上網路節目《惠's club》，其中定延提到子瑜剛出道時因為太漂亮，一直被網友說「整形整太多」，讓成員們都忍不住為她感到委屈，但子瑜卻機智的回答「我在媽媽肚子裡整的」。9月時，周子瑜推出首張個人迷你專輯《abouTZU》，被主持人惠利問到「一個人準備個人活動感覺如何」，子瑜坦言，和想像的一樣過程很艱辛，但是也從中學習到很多事情，很慶幸自己有挑戰出個人專輯。成員定延先大讚子瑜在SOLO活動期間的造型很好看，接著替她抱不平表示，「子瑜從出道以來就因為太漂亮，一直被網友說『她整太多』」，定延也再三保證子瑜真的完全沒有整形。惠利聽到以後也補充，「無論大家怎麼說，我都覺得沒整形」。對此，周子瑜則幽默回應「我是在媽媽肚子裡整的」，此話一出逗得現場哈哈大笑，網友也紛紛在影片底下稱讚她的高情商，「自信子瑜又回來了」、「哈哈哈子瑜太搞笑」、「好開心能看到這樣的子瑜，真的太可愛了」。