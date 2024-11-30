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總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅於今（30）日啟程，他下午並於桃園機場第一航廈發表行前談話。賴清德表示，他上任後的首次出訪，將前往3個太平洋友邦，並落實「三大永續」的核心目標，包含智慧永續、民主永續、邦誼永續；他呼籲，「我要邀請所有的國人同胞，一起加入我的行程、一起拚外交」。賴清德今日起至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，期間過境美國夏威夷、關島。賴清德於下午4時20分在國安會秘書長吳釗燮、總統府副秘書長何志偉、國安局長蔡明彥、外交部次長吳志中陪同下，於桃園機場第一航廈發表行前談話。賴清德表示，他就要率團出訪邦交國馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國，並且過境美國夏威夷以及關島，展開為期七天六夜的「繁榮南島，智慧永續」之旅。他說，感謝美國政府，秉持「安全、舒適、便利、尊嚴」的原則，協助此趟行程得以順利成行。賴清德提到，今年5月20號，他和副總統蕭美琴的就職典禮，馬紹爾群島海妮總統、吐瓦魯戴斐立總理、帛琉惠恕仁總統，都不遠千里而來參加，而吐瓦魯國戴斐立總理在雙十國慶，也再度來到台灣，擔任主要賓客，「我們彼此之間的感情非常深厚，我們邦交國也都用具體行動展現對台灣的強勁支持」。賴清德表示，他上任後的首次出訪，便前往這三個太平洋友邦，並且落實「三大永續」的核心目標，第一，是「智慧永續」，當前世界局勢變化迅速，台灣以及邦交國都面臨著氣候變遷、淨零轉型，以及智慧化時代、數位轉型的挑戰，台灣要積極走進世界，台灣也應該跟我們的邦交國密切合作，建立一個具備韌性的應對體系，讓彼此的國家永續發展。賴清德續指，第二是「民主永續」，這三個友邦，都和台灣共享南島文化，情同家人，不僅僅在疫情時，跟台灣互相扶持，也在許多國際場合，支持台灣的國際參與，這三個友邦，也都跟台灣共享民主價值。我希望，透過這次出訪，和熱情的南島國家，一起向世界展現，堅守民主的價值，繼續在民主的道路上向前邁進。第三是「邦誼永續」，賴清德表示，今年台灣和馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國，以及帛琉共和國，分別慶祝26週年、45週年、以及25週年的邦誼，我將代表台灣人民，致上最誠摯的祝賀，他也期待，藉由實地參訪和對話，台灣和三個友邦，都能挖掘更多的合作機會，共同提升邦誼。賴清德表示，這次出訪，是開創價值外交的新時代，民主、和平、繁榮，是國人的期待，也是他身為總統，必須要積極去推展的價值，他將跟友邦朋友，以民主、和平與繁榮的價值，持續拓展合作，深化夥伴關係，讓世界看見，台灣不僅僅是民主典範，也是促進全球和平穩定、繁榮發展的關鍵力量。賴清德提到，接下來的行程，他會在社群平台上，呈現訪問的過程和收穫，「我要邀請所有的國人同胞，一起加入我的行程、一起拚外交，一起讓台灣走向世界的舞台，我們一起出發，謝謝大家！」。