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現年78歲的黃姓男子，過去曾犯下多起性侵案件，更因被害人反抗將其活活勒斃，黃男雖一度被判處死刑，但經上訴又改為無期徒刑，之後遇到減刑僅剩10年6月。未料出獄後，黃男依舊死性不改，雖遁入佛門披上袈裟，但又因性侵前妻患有身心障礙的女兒被逮，案經台灣高分院審理，法官認為黃男惡性重大，判處13年徒刑。可上訴。據了解，黃男擁有多項前科，包括搶奪、竊盜、公共危險等，其中，他於1972、1973年間，曾持刀威脅恐嚇，性侵4名國中少女和1名女性，被判處9年徒刑，期間恰逢1975年間罪犯減刑條例，黃男僅坐牢3年，就於1976年12月假釋出獄。但黃男出獄後，又犯下性侵14歲的國二少女案，過程中因被害人極力反抗，遭黃男徒手勒斃，並棄屍在瓦窯蓄水池內。黃男犯案後，案經一、二審皆判死刑，最高法院兩度撤銷發回更審，台灣高等法院台南分院改判無期徒刑，最高法院駁回上訴確定，之後因1988年遇到減刑，黃男刑期縮減為10年6月。黃男出獄後，於1993年又犯下性侵16歲少女案，該案被判刑6年，並在2004年縮減刑期假釋出獄。再次出獄的黃男，於屏東遁入佛門披上袈裟，並住在前妻家附近，黃男得知前妻女兒有心智缺陷，竟伺機對其性侵得逞，遭前妻報警提告。黃男於審理時，辯稱係遭前妻母女仙人跳，又辯稱自己年事已高，希望法官能給予減刑。法官認為，黃男過去犯下多起性侵案件，其中受害者，多是未成年涉世未深的少女，本案也是選擇有智能障礙的被害人犯案，顯見黃男惡性重大，因此依攜帶兇器侵入住宅對心智缺陷女子犯強制性交罪，判處13年徒刑。