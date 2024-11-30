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▲美麗本人（左起）、阿達、Lulu、曾志偉、韓勾ㄟ金針菇、泰國娘娘出席節目開播記者會。（圖／記者李政龍拍攝）

▲曾志偉去年（2023）來台開刀台割除動脈瘤，被問及身體狀況回應了。（圖／記者李政龍拍攝）

香港大哥曾志偉首度主持台灣節目，他今（30）日來台出席節目《夜市王》開播記者會，透露自己很習慣台灣的主持方式，是「台灣派」，更分享以前在台灣學習主持的過去，「以前被台灣主持人整太慘。」強調自己在跑歌廳秀的時候，澎恰恰還只是剛出道的「小鬼」，需要幫人倒水，而如今台灣的綜藝大哥吳宗憲更是還不知道在哪裡。曾志偉提及以前拍朱延平導演的電影時，為宣傳上節目學習了不少台灣的主持風格，「我在香港主持節目其實是台灣派的，以前被台灣主持人整得太慘，主持風格是從台灣學回去的，我覺得台灣主持人很好，怎麼整人都不會讓你崩潰，很多都是套好的。」他當時還上過《鑽石舞台》，因此特別清楚台灣節目玩遊戲的方式，「我在台灣還跟方芳一塊主持過《連環泡》。」曾志偉回憶，以前台灣演藝圈是師徒制，都會一個帶一個，「當時上節目澎恰恰才剛出道還是個小鬼，吳宗憲還不知道在哪裡。」他也稱讚《夜市王》主持人阿達、Lulu、美麗本人，「他們3個非常好，我做完回去還跟香港主持人分享，他們很有娛樂性、很搞笑、很精準，3個人很有默契。」一旁的泰國娘娘和金針菇聽到一臉矇，讓Lulu笑說：「剛剛比較像爺爺在講古。」更爆料他們在節目上也會整曾志偉。曾志偉去年（2023）來台開刀台割除動脈瘤，被問及身體狀況，他火速回應：「完全OK了！」這次參加為美食節目擔任評審也完全不用忌口，甚至還會吃豬腳，被追問是否有戒酒，他立刻笑說：「這個不可能的！」曾志偉坦言自己熱愛吃台灣美食，「夜市常常去逛，但也不能走太進去，會買出來吃。」這趟來台灣，他一下飛機就急著去吃滷肉飯，「很喜歡吃滷肉飯，隨便路邊吃都可以，也很喜歡吃豬肝。」