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北市再傳幼兒園虐童、猥褻案，引發社會震驚。北市議員許淑華指出，初步瞭解此案的受害孩童高達25名，而狼師竟拖了3個半月才停職。台北市長蔣萬安今（30）日表示，第一時間接獲通報就立刻將當事人停職，不能再入園，園方不得再招收任何的新生，遭指控幼兒園是由國防部釋出閒置空間，因此要求國防部1個月內與業者解約。蔣萬安今日出席2024臺北城市盃國際電競大賽，並受訪。針對北市幼兒園傳出虐兒、猥褻案，蔣萬安說，第一時間接獲通報就立刻將當事人停職，不能再入園，而且園方不得再招收任何的新生；同時，也即刻成立跨局處緊急應變小組，也馬上依照《幼教法》進行調查程序以及認定委員會。蔣萬安表示，在這當中非常嚴謹的進行調查，也藉由外部專家學者全面檢視，結論一出來，即刻對當事人停聘，終身不得任職，這是最重的裁罰，同時也即刻發文請國防部1個月內立刻要終止契約，「所以我們第一時間即刻處裡，府級也都全面掌握」。另外2位涉及不當體罰的教保員，蔣萬安表示，第一時間接獲通報後，即刻要求當事人先停職，並調閱相關監視器。市府甚至拉長區間，把前面2個月監視器全部調查，一一檢視，發現另外還有2名教保員也有不當對待情形，一併啟動《幼教法》調查程序，依委員會結論出來就是停聘，終身不得任職。記者追問，有沒有可能從前端來審核，比如看良民證等？蔣萬安說，其實國防部委託外面單位來進行職場保母中心，這個部分都會即刻接獲通報，馬上處理，即刻介入調查，以及依照《幼教法》相關程序進行，府級也第一時間全面掌握，也隨時回報，都依照相關機制做最重裁處，發文國防部必須要跟這單位終止契約，停止經營。