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▲從事身心障礙者照顧服務超過20年的李麗娟（中），憑藉專業技能，幫助多位身心障礙者從復健到重拾語言能力。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣府為感謝在身心障礙服務領域中表現優異的專業人員，於今（30）日在縣府大禮堂舉辦113年度優質身心障礙專業服務人員表揚活動，縣長周春米親自表揚47名獲獎者。周春米表示，此次表揚不僅肯定了得獎者的辛勤付出，也彰顯他們在工作中展現的專業態度與無私奉獻精神。屏東縣目前共有703名身心障礙服務專業人員，服務範圍涵蓋日間照護、社區日間作業設施、復康巴士、照服員、手語老師等多個領域，他們的努力為身心障礙朋友提供了更細緻的照顧與支持。周春米指出，縣府持續推動多元化的社會福利服務，包括設立26個社區日照據點、16站日間作業設施，以及運行106台復康巴士等。未來將持續推出更多友善政策，期望提高社會對身心障礙者的關注與支持，共同打造包容的社會環境。表揚會中，從事身心障礙照顧工作超過20年的李麗娟分享了她的經歷。她憑藉專業技能，幫助多位身心障礙者從復健到重拾語言能力。此外，服務於住宿型身心障礙福利機構的教保員翁珮芷，也分享了她的心得。從志工起步到成為資深教保員，她一路見證服務對象的成長與進步。她坦言，工作初期曾面臨不少挑戰，但透過觀察前輩及參與機構培訓，逐漸掌握了與身心障礙者互動的技巧，提升了服務對象的生活品質。