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▲北捷的手扶梯政策主張可以兩側站立，不過多數人仍然只站在右邊，選擇讓出左道讓趕時間的人通行。（圖/Threads）

▲每天搭捷運通勤的陳小姐表示：「自己還是習慣站在右邊讓出左道，只有在公告初期有一些人站在左邊，但後來都站回來了」。（圖/Threads）

▲北捷手扶梯兩側都可站立的政策難以落實，站左讓右的搭乘模式仍然是許多乘客的選擇。（圖/北捷提供）

捷運是許多上班族、學生以及通勤族每天必搭的大眾運輸工具，然而在上個月底，台北捷運開始在站內公告手扶梯可以「兩側站立」的公告，讓許多乘客非常開心，也陸續有人發現公告有成效，近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我是支持兩邊都可以站立的，但我自己還是會站右邊，覺得還是留一個方便給人家。」，這與公告初期有人還願意站在左邊的情況大不相同，每天搭乘捷運的陳小姐向記者表示：；李先生則提到：「，現在看到多數左邊還是給趕路的人通行」。除了實際觀察之外，有網友在「Threads」發起，其實算是五五波的意見，要真的完全落實手扶梯兩側站立真的有難度。然而雖然支持「讓左站右」的聲量比較高一點，但北捷官方也已經說手扶梯可以「兩側站立」，