捷運是許多上班族、學生以及通勤族每天必搭的大眾運輸工具，然而在上個月底，台北捷運開始在站內公告手扶梯可以「兩側站立」的公告，讓許多乘客非常開心，也陸續有人發現公告有成效，但經過一個月之後，公告似乎直接失靈，這歷史悠久的「潛規則」始終難以打破，不少乘客也說出真實心聲。
近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「北捷貼出手扶梯兩側可以站立的公告，只有一開始有效而已....最近搭捷運左邊根本沒有站人，大家都還是站在右邊，左邊還是一大堆人在走路，只能說我自己不會想去站左邊，但也請要趕路的人不要譴責站左邊的人！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「本來就不可能一夕就改變什麼....靠右讓左的歷史都多悠久了」、「真的，每天搭捷運根本沒有人站在左邊」、「每天經過台北車站，左邊真的沒有人在站的，大家還是會讓給要趕時間的人」、「我是支持兩邊都可以站立的，但我自己還是會站右邊，覺得還是留一個方便給人家。」
北捷突破潛規則失靈！公告手扶梯「兩側可站立」1個月回原形
《NOWnews》記者最近也搭了三次捷運，分別在南港車站、忠孝敦化以及台北車站三站定點觀察，發現有超過7成的乘客仍然不會選擇站在左邊，而是站在右邊讓出左邊讓人通行，這與公告初期有人還願意站在左邊的情況大不相同，顯示北捷的新政策在1個月之後，仍被打回原形。
每天搭乘捷運的陳小姐向記者表示：「這個習慣真的已經太久了，完全不會因為公告而選擇站在左邊，可能初期有些人想嘗試看看站左邊，後來發現站左邊的人很少，大家又站回來了」；李先生則提到：「一開始我有嘗試站在左邊，但發現沒人跟我一樣站在左邊很尷尬....我就又站回去右邊了，現在看到多數左邊還是給趕路的人通行」。
手扶梯「兩側可站立」政策難落實！乘客投票數據聲量各半
除了實際觀察之外，有網友在「Threads」發起「你認為手扶梯應該要怎麼搭？」結果有1.3萬人投票，結果顯示「應該讓出左道站在右邊有52％的得票率」，而「兩側都可以站立的則是48%的得票率」，其實算是五五波的意見，要真的完全落實手扶梯兩側站立真的有難度。
然而雖然支持「讓左站右」的聲量比較高一點，但北捷官方也已經說手扶梯可以「兩側站立」，也請民眾如果看到有人站在手扶梯左邊時，請不要對其有不當言語以及肢體行為，尊重每個人的意見，共同營造良好的乘車環境哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「本來就不可能一夕就改變什麼....靠右讓左的歷史都多悠久了」、「真的，每天搭捷運根本沒有人站在左邊」、「每天經過台北車站，左邊真的沒有人在站的，大家還是會讓給要趕時間的人」、「我是支持兩邊都可以站立的，但我自己還是會站右邊，覺得還是留一個方便給人家。」
北捷突破潛規則失靈！公告手扶梯「兩側可站立」1個月回原形
《NOWnews》記者最近也搭了三次捷運，分別在南港車站、忠孝敦化以及台北車站三站定點觀察，發現有超過7成的乘客仍然不會選擇站在左邊，而是站在右邊讓出左邊讓人通行，這與公告初期有人還願意站在左邊的情況大不相同，顯示北捷的新政策在1個月之後，仍被打回原形。
每天搭乘捷運的陳小姐向記者表示：「這個習慣真的已經太久了，完全不會因為公告而選擇站在左邊，可能初期有些人想嘗試看看站左邊，後來發現站左邊的人很少，大家又站回來了」；李先生則提到：「一開始我有嘗試站在左邊，但發現沒人跟我一樣站在左邊很尷尬....我就又站回去右邊了，現在看到多數左邊還是給趕路的人通行」。
手扶梯「兩側可站立」政策難落實！乘客投票數據聲量各半
除了實際觀察之外，有網友在「Threads」發起「你認為手扶梯應該要怎麼搭？」結果有1.3萬人投票，結果顯示「應該讓出左道站在右邊有52％的得票率」，而「兩側都可以站立的則是48%的得票率」，其實算是五五波的意見，要真的完全落實手扶梯兩側站立真的有難度。
然而雖然支持「讓左站右」的聲量比較高一點，但北捷官方也已經說手扶梯可以「兩側站立」，也請民眾如果看到有人站在手扶梯左邊時，請不要對其有不當言語以及肢體行為，尊重每個人的意見，共同營造良好的乘車環境哦！