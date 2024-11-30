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▲12月2日當天，會員只要線上消費滿10,000元，結帳時輸入優惠券代碼「24cyber」，立刻現折880元。（圖／好市多提供）

▲12月6日起全聯門市滿滿「魷魚」等你來挖寶，近30款獨家授權商品，品項涵蓋零食、餅乾等休閒食品。（圖／記者鍾怡婷攝）

好市多（Costco）黑五購物節即將在明（1）日正式落幕，門市優惠結束後，將由超級網購星期一（Cyber Monday）接檔，從2月2日到8日，一連七天推優惠，好市多官網有超過200多件商品超值價，輸入優惠碼滿萬折880元，除濕機萬元有找。好市多超級網購星期一（Cyber Monday），從12月2日到8日登場。並且12月2日當天，會員只要線上消費滿10000元，結帳時輸入優惠券代碼「24cyber」，立刻現折880元，還享原就有的Costco線上購物3%回饋無上限優惠。超級網購星期一部分優惠品項先公開，包括1.88克拉鑽石耳環折價24,000元，讓會員與心愛的人閃亮過耶誕；還有台灣民眾最愛的火鍋聚餐，好市多也獻上日本製岩谷迷你卡式爐，網上下單送到家還不到800元。好市多也提供應景超值商品，如面對潮濕的冬天，買一台大容量的惠而浦除濕機萬元有找，假期中想宅在家追劇看電影的話，可入手一台高畫質的電視，好市多推出SHARP 50吋4K顯示器只要13,999元，想升級大尺寸的還有PHILIPS 75吋Mini LED顯示器，價格更是降到5萬有找。此外，全聯福利中心驚喜聯名Netflix《魷魚遊戲》第二季，「全聯經濟魷戲」檔期12月6日起全台全聯門市登場，使用PX Pay或全支付於全聯門市貨架區，掃描「魷戲QR Code」玩遊戲，過關就有機會抽中限量0元商品優惠條碼，一共百大品牌，通通有獎、二獎超過70萬個優惠獎項、7萬件商品免費送。並且We Sweet、READ BREAD和美味堂也推出全新包裝的《魷魚遊戲》聯名商品，12月6日起全聯門市滿滿「魷魚」等你來挖寶，近30款獨家授權商品，品項涵蓋零食、餅乾等休閒食品、泡麵、飲品、冷凍食品，以及衛生紙、漱口水等家庭用品！