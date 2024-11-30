29日下午3時許，新北市30歲何姓男子，騎乘機車行經蘆洲三民路，李姓前女友跟新任潘姓男友路過，一時醋勁大發，竟與潘男當街發生口角並互毆，轄區警方獲報到場，將拉扯的2男分開壓制，經查發現，何男竟是詐欺通緝犯，其身上搜出依托咪酯煙彈及煙油（喪屍菸彈）；潘男身上則查獲毒品安非他命，訊後依詐欺通緝、毒品、傷害、恐嚇移送新北地檢偵辦。
據了解，何男見到前李姓女友，與新男友37歲潘男路過，2男疑似因爭風吃醋發生口角，進而引發肢體衝突，2人當街互毆。警方獲報趕抵，將正在互毆何男、潘男壓制逮捕，於何男身上起出二級毒品依托咪酯煙彈1顆、機車查獲依托咪酯煙油一瓶，另外，何男竟是士林地檢發布之詐欺通緝犯。
而潘男身上，則查獲毒品安非他，警訊後，將何男依詐欺通緝、毒品、傷害、恐嚇罪嫌移送；男則依毒品、傷害罪嫌送辦。
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