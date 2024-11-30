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▲華航提供給賴清德的餐點，有牛排、頤宮能選擇。（圖／記者陳佩君攝，2024.11.30）

總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅於今（30）日下午啟程，第一站將前往夏威夷，展開為期7天的「繁榮南島、智慧永續」之旅。在即將啟程的專機上，華航也貼心在飛機椅上的螢幕上祝福「敬祝賴總統出訪成功」；此外，機上三餐也提供「繁榮南島，智慧永續」專屬特餐「華航空中饗宴」，在賴清德前往第一站夏威夷途中，將有前菜、主菜、麵包、甜點等，菜色相當豐富；特別的是，在主餐部分還有米其林三星頤宮、菲力牛排能選擇。賴清德今日起至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，期間過境美國夏威夷、關島。賴清德於下午4時20分在國安會秘書長吳釗燮、總統府副秘書長何志偉、國安局長蔡明彥、外交部次長吳志中陪同下，於桃園機場第一航廈發表行前談話。值得一提是，踏上專機後，華航在位置螢幕上特別祝賀「中華航空敬祝，賴總統出訪順利成功」，並寫到航行路線，台北、夏威夷、馬紹爾、關島、帛琉。此外，在包機上，華航將提供「空中饗宴」，在台北往夏威夷的路程中，賴清德的飛機餐有寶島拼盤，包含白灼明蝦、萬巒豬腳、泡菜等，主菜有米其林三星「頤宮」的豆豉椒排骨滑雞煲仔飯或「米香」的乾燒明蝦佐翠綠菜飯、紅酒芥末籽醬美國Choice菲力牛排佐洋芋能選擇。麵包則有「陳耀訓」的茉莉綠茶香橘麵包、醬油法國麵包、伊斯尼奶油；甜點有寶島季節鮮果盤、艾草薑味綠豆糕、紅豆紫米麻糬、地瓜紫芋串等，還有冰淇淋等；至於隨選點心部分，有充滿「台南味」的蝦仁肉圓、麻豆碗糕，或是和牛起士漢堡。