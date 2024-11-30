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運價止跌回升！上海航交所昨（29）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本週上漲73.75點、至2233.83點，漲幅3.41%，結束連二跌，不過其中美西線、美東線依舊呈現下跌，美西線跌幅最重，下跌12.46%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為3039美元，較前期上漲558美元，漲幅22.49%，站回3000美元關卡，是漲幅最大的航線；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3682美元，較前期上漲611美元，漲幅19.9%；美西線每FEU（40呎櫃）為3345美元，較前期下跌476美元、跌幅12.46%，是四大航線中跌幅最重的；美東線每FEU（40呎櫃）為4954美元，較前期下跌43美元，跌幅0.86%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1362美元，上漲45美元，漲幅3.49%；南美線（桑托斯）每箱運價5346美元、較前期上漲87美元，漲幅1.65%；東南亞線（新加坡）每箱運價660美元、較前期上漲13美元，漲幅2.01%。本週運價呈現止穩態勢，業者認為，明年農曆春節提早在1月底，期待12月中可以看到傳統年前拉貨衝高貨量，美國線運價將有機會止跌，甚或喊漲。而針對目前運價表現，市場認為，目前貨量持穩，美西線因運力供給偏多，拖累運價，累計四周下跌1481美元；美東線船舶裝載還不錯，本周跌幅收斂進入盤整；歐洲線船舶裝載也不錯，時值明年長約價簽訂最後關頭，在主要航商拉漲下再度翻紅，希望以現貨價挺長約價。業者表示，歐洲線價格平穩向上，主要在於貨量平穩、供給量穩定，加上即將簽長約，且天候狀況不佳，造成各港口卸貨時間拉長，種種因素推升運價持續上漲，目前來看12月初歐洲線運價預期可漲到6200美元。美國線部分，業者指出，美西線預計還會持續下滑到12月下半旬，因為美東罷工的預期心理，加上碰到農曆年提早，貨主有可能將貨移往美西，屆時美西有機會止跌、美東價格也會有撐，目前美西運價約2600元、美東約落在4600元至5000元。市場傳出，已接獲多家主要航商調漲歐洲線通知，每40呎櫃運價昨日喊漲至5500-6300美元。但市場也傳出，海運二哥馬士基12月2-8日調漲為5200美元，12月9日-15日調降至4700美元，其他航商勢將有所反應，預料漲幅打折落地。國內的物流業者分析，亞洲到歐洲線裝載率不錯，所以價格反彈；亞洲到美西之前貨量不好，價格回檔；12月中旬開始會開始出現擔心美東罷工預期心理，再加上農曆年年前的出貨潮也將開始，北美線的貨量回升，價格也會跟著止跌上揚。