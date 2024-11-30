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去年7月間，總統府一名林姓辦事員，駕車邀約女網友去看夜景，卻不顧女方反抗及拒絕說「不要」性侵得逞，林男於於審理時，法官審酌他已與女方賠償達成調解，因此判處1年10月徒刑，緩刑4年。近期，懲戒法院審理也出爐，士林地院認為，林男嚴重侵害政府信譽，判其撤職、並停止任用4年。據了解，林男於去年7月間，透過批踢踢（PTT）認識女網友，期間已看夜景為由，駕車載著女方前往碧山巖停車場，林男卻在車內強吻並侵犯女方，不顧被害人掙扎及連說40次「不要」。事後林男被告上法院，他坦承犯行並與女方和解，被依強制性交罪處1年10月徒刑，緩刑4年。全案又經總統府移送懲戒法院審理，林男辯稱與女方兩情相悅，因無法拿出佐證證明，加上為了避免影響機關名，才會認罪與女方和解，強調會痛改前非，積極參加公益活動等。但法官檢視對話錄音，發現被害人已哭泣大聲拒絕，對林說了40餘次「不要」，但林男仍強行侵犯，嚴重違反公務員保持品位義務，損害機關形象及政府信譽，因此判其撤職，並停止任用4年。可上訴。