70歲跑者刷新馬拉松世界紀錄！根據外媒報導，現年70歲的法國跑者Laurence Alnet，在上週日參加的法國La Rochelle 馬拉松中，跑出3小時26分40秒成績，刷新W70 (70至74歲) 年齡組別的女子組馬拉松世界紀錄，正式成為地表最速婆婆。
曾因傷離開跑道 堅持造就新紀錄
根據法國媒體《La Nouvelle République》報導指出，法國24日舉辦的La Rochelle 馬拉松中，70歲的Laurence Alnet，3小時26分40秒成績完賽，刷新了70至74歲組別的世界紀錄，比前紀錄保持人Jeannie Rice還快了1分10秒。
報導中指出，Laurence Alnet在9月一度遭遇肋骨傷勢，但仍從傷病中回歸賽道。事實上，她在今年5月就曾跑出3小時24分45秒成績，不過由於當時未滿70歲，所以這次再度參賽，寫下歷史新紀錄。值得一提的是，她計畫參加里斯本的半馬賽，挑戰同年齡組別的1小時38分紀錄。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據法國媒體《La Nouvelle République》報導指出，法國24日舉辦的La Rochelle 馬拉松中，70歲的Laurence Alnet，3小時26分40秒成績完賽，刷新了70至74歲組別的世界紀錄，比前紀錄保持人Jeannie Rice還快了1分10秒。
報導中指出，Laurence Alnet在9月一度遭遇肋骨傷勢，但仍從傷病中回歸賽道。事實上，她在今年5月就曾跑出3小時24分45秒成績，不過由於當時未滿70歲，所以這次再度參賽，寫下歷史新紀錄。值得一提的是，她計畫參加里斯本的半馬賽，挑戰同年齡組別的1小時38分紀錄。