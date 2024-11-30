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▲羅志祥日前才提醒選手要愛惜羽毛，沒想到林子宸就出事了。（圖／天空娛樂提供）

▲林子宸遭到前女友在爆料慣性劈腿，他自己也坦承犯錯。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀節目《SCOOL》中被稱為「小林柏宏」的選手林子宸，日前被前女友指控多次劈腿，甚至拍攝性愛影片外流，還踢爆他在錄影期間腳踏兩條船。事後天空娛樂發聲明指出，會撤銷林子宸的出道資格，林子宸也在26日認了所有指控，並發文致歉。對此，先前才提醒選手要愛惜羽毛的羅志祥，今（30）日在總決賽前的聯訪中表示，發生這件事很遺憾，「希望他勇敢面對錯誤。」《SCOOL》總決賽將在今晚登場，來自世界各地的20位選手將在今日一起登上高雄巨蛋夢想舞台，共同角逐最後7位出道資格，不過在決賽前夕，卻傳出林子宸劈腿、性愛影片外流的風波。羅志祥今日受訪回應，覺得在比賽期間發生這件事，讓他覺得非常遺憾，不過也有所期許，「我希望他勇敢面對錯誤，在未來成為更好的人。」事實上，羅志祥身為《SCOOL》的導師，日前才和選手分享自己的心情，表示學員們可以從老師身上學到很多，但「不要像我一樣，犯錯！當你們的尖叫聲越大，有一天你不小心犯了錯，你們的噓聲就會加倍變得更大」，他告訴所有的選手，都要自我警惕，因為當偶像要靠的是支持者和粉絲，「所以你們一定要很對得起這個舞台，一定要很對得起你們每一次的表演。」要所有選手愛惜羽毛。沒想到不久後，一名自稱林子宸前女友的網友在Threads上發文，控訴林子宸在參賽期間屢次劈腿，甚至拍攝性愛影片外流，還放出自己跟林子宸交往期間的合照，強調自己絕非造謠，「我們10月中分手，他們9月就搞在一起了，一邊說覺得很對不起我，一邊說要補償我，然後又做一樣的事？」事後天空娛樂撤掉林子宸的出道資格。林子宸也在比賽前發聲明表示，「我必須向因我個人行為而受到傷害的女孩以及她的家人，發自內心地道歉。因為我的輕率與不負責任，讓他們受到了不應該有的困擾與痛苦，對不起，真的很抱歉！」他還坦承，自己在感情中沒有做到應有的坦承和專一，同時向團隊、節目組和公司表達最誠摯的歉意。