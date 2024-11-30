德國汽車工業低迷情況仍然無法改善，位於北萊茵西發利亞邦埃森市的汽車物流中心，現在已經被滯銷車輛給擠滿，其中2大宗品牌包括福斯（Volkswagen）和奧迪（Audi），總計滯銷車輛已經累積達6000輛，市值超過3億歐元（約新台幣102億元），內部員工也透露，部分車輛已經滯銷一年的時間，這是以前從未見過的景象。
物流中心成6000輛新車墳場！2大品牌「價值3億歐元新車」生鏽中
根據德國媒體《畫報》報導，位於埃森市的汽車物流中心歷年來都是德國大型汽車製造商的重要中運站，但如今已經被成大型停車場，車輛完全塞爆沒辦法再容納更多的車，其中又以福斯（Volkswagen）和奧迪（Audi）兩品牌為大宗。
而停放在此的新車高達6000多輛，滯銷的車款包括許多高價的電動車款，一輛車要價通常超過5萬歐元（約台幣171萬元），如果以6000輛來計算，埃森市的汽車物流中心現在一共放了價值高達3億歐元（約台幣102億元）的新車，正慢慢的生鏽老化當中。
6000輛新車滯銷太悲慘！物流中心員工：放超過一年了
報導也訪問到一名在該物流公司工作多年的員工，他透露：「這種情況還真的沒有見過，現在每週只進車不出車，場地的車位已經被這些車位給填滿，車輛進場之後都無法送出交付。」
至於為什麼這些車輛會滯銷？員工也解釋，因為這些車輛價格過高，加上電動車的充電基礎設施政策、續航力等未達到預期，使得這些電動車根本沒有辦法吸引消費者購買。
歐洲汽車市場慘況延續！停車場意外變成最大贏家
歐洲汽車產業景氣差，重擊了汽車工業發達的國家，近期包括福斯（Volkswagen）大規模關廠、裁員；汽車零組件供應商博世（Bosch）也宣布將裁員5千人；美國福特汽車公司（Ford）也剛宣布，預計2027年底前，將於歐洲和英國裁掉4000名員工，到最近車輛滯銷傳出塞爆物流中心，慘況仍然在延續當中。
值得一提的是，儘管滯銷對於汽車製造商已經造成經營上的負擔，但也因為需要大量停放這些滯銷車輛，停車場卻意外從中變成最大贏家，相關企業必須承租停車場來存放這些賣不出去的新車。外界推測，再過不久汽車市場也許會迎來更多的降價空間與促銷優惠，屆時可能對消費者來說，是一大好消息。
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根據德國媒體《畫報》報導，位於埃森市的汽車物流中心歷年來都是德國大型汽車製造商的重要中運站，但如今已經被成大型停車場，車輛完全塞爆沒辦法再容納更多的車，其中又以福斯（Volkswagen）和奧迪（Audi）兩品牌為大宗。
而停放在此的新車高達6000多輛，滯銷的車款包括許多高價的電動車款，一輛車要價通常超過5萬歐元（約台幣171萬元），如果以6000輛來計算，埃森市的汽車物流中心現在一共放了價值高達3億歐元（約台幣102億元）的新車，正慢慢的生鏽老化當中。
6000輛新車滯銷太悲慘！物流中心員工：放超過一年了
報導也訪問到一名在該物流公司工作多年的員工，他透露：「這種情況還真的沒有見過，現在每週只進車不出車，場地的車位已經被這些車位給填滿，車輛進場之後都無法送出交付。」
至於為什麼這些車輛會滯銷？員工也解釋，因為這些車輛價格過高，加上電動車的充電基礎設施政策、續航力等未達到預期，使得這些電動車根本沒有辦法吸引消費者購買。
歐洲汽車市場慘況延續！停車場意外變成最大贏家
歐洲汽車產業景氣差，重擊了汽車工業發達的國家，近期包括福斯（Volkswagen）大規模關廠、裁員；汽車零組件供應商博世（Bosch）也宣布將裁員5千人；美國福特汽車公司（Ford）也剛宣布，預計2027年底前，將於歐洲和英國裁掉4000名員工，到最近車輛滯銷傳出塞爆物流中心，慘況仍然在延續當中。
值得一提的是，儘管滯銷對於汽車製造商已經造成經營上的負擔，但也因為需要大量停放這些滯銷車輛，停車場卻意外從中變成最大贏家，相關企業必須承租停車場來存放這些賣不出去的新車。外界推測，再過不久汽車市場也許會迎來更多的降價空間與促銷優惠，屆時可能對消費者來說，是一大好消息。