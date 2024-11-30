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▲埃森市的汽車物流中心停滿6000輛滯銷的新車，其中以福斯（Volkswagen）和奧迪（Audi）兩品牌為大宗。（圖/X@Gennady）

▲員工透露滯銷的原因在於，這些汽車定價昂貴，且在充電設施政策上未達預期，根本沒有消費者願意購買。（圖/X@Gennady）

▲因為新車賣不出去，報導指出停車場意外成為獲利者，因為車企必須承租停車場來存放這些賣不出去的新車。（示意圖／取自unsplash）

德國汽車工業低迷情況仍然無法改善，，內部員工也透露，部分車輛已經滯銷一年的時間，這是以前從未見過的景象。根據德國媒體《畫報》報導，位於埃森市的汽車物流中心歷年來都是德國大型汽車製造商的重要中運站，但如今已經被成大型停車場，，如果以6000輛來計算，，正慢慢的生鏽老化當中。報導也訪問到一名在該物流公司工作多年的員工，他透露：「這種情況還真的沒有見過，現在每週只進車不出車，至於為什麼這些車輛會滯銷？員工也解釋，歐洲汽車產業景氣差，重擊了汽車工業發達的國家，近期包括值得一提的是，儘管滯銷對於汽車製造商已經造成經營上的負擔，。外界推測，再過不久汽車市場也許會迎來更多的降價空間與促銷優惠，屆時可能對消費者來說，是一大好消息。