我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼NewJeans開記者會宣布和經紀公司ADOR解約，母公司HYBE的股價崩跌。（圖／美聯社）

南韓人氣女團NewJeans被職場霸凌疑雲延燒，由於等不到經紀公司ADOR的任何回應，於兩星期的最後通牒到期，5位成員28日宣布和ADOR中止專屬合約，NewJeans也依約登上日本老牌節目《Music Station》演出，完全不在意公司反駁合約依然有效的說法，而總公司HYBE表示，已經收到解約通知。據韓媒報導，NewJeans昨（29）日晚間現身日本音樂節目《Music Station》，一連帶來〈Ditto〉、〈Hot Sweet〉兩首熱門歌曲，5姝Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein的表演水準依舊，看不出來受合約糾紛等負面事件影響。結束《Music Station》錄影，NewJeans今天將現身日本電視台舉辦的「Best Artist 2024」音樂祭，未來陸續還會待在當地參加「FNS歌謠祭」、「2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL」K-pop拼盤演唱會等活動。NewJeans方表示，與ADOR的合約已經在29日零點失去效力，不過ADOR主張合約依然有效，母公司HYBE則表示收到NewJeans的解約通知，他們將會積極研商、應對，最終結果會在決定後向外界公布。