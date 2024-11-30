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元大台灣高息低波（00713）第四季配息公告出爐，本季計畫配發1.4元，以昨（29）日收盤價54.95元換算，本季單季配息率為2.54%，累計今年配息率約9.26%，交易日在12月17日；實際配息公告日在12月13日，收益分配發放日在2025年的1月13日。元大台灣高息低波（00713）第三季每受益權單位擬配發1.5元，金額為史上最高，雖然本季稍微下降至1.4元，但今年前三季合計發放每股股利金額3.88元，已改寫歷年新高，加上本季全年度配發金額再來到5.28元新高。根據元大投信官網揭露，00713至11月28日00713帳上資本平準金21.53元、包含股利所得的收益平準金3.36元，均較去年年底的17.84元、2.53元大幅成長。法人表示，近期高股息吹起降息風，大幅影響投資人信心。以復華台灣科技優息（00929）為例，連續降配息，從最高的0.2元降至0.11元，降息幅度已超過五成，配息不穩定的結果也實際反映在申購買回清單上，11月以來申購量轉為負，遭拋售逾14億元。市場資金持續大幅度流向相較穩定的0056、00713、00878，如0056規模近期再創新高來到3500億元水準；00713規模突破千億後持續成長，10月更榮登高股息定期定額戶數月增冠軍。此外，00713的選股策略也受市場關注，其透過降低成分股間的股價關聯性做到低波動，並會進行個股本益比評估，定期低買高賣調整，是對高股息個股漲多跌深最敏銳的高股息ETF，讓市場給予「換股金絲雀」、「吃魚頭ETF」稱號，12月將進行定期換股，也讓市場十分關注其結果。元大投信表示，00713為千億級高股息ETF中，唯一具有低波動選股因子，據晨星統計今年以來至10月底含息報酬率20.48%，近三年報酬風險比1.41，持續為同類型基金排名第一。元大投信提醒，投資人參加配息時，須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。00713才在三個月前宣布成立7年後規模正式突破千億元，目前規模1132億元，為台股ETF中第8檔達千億級別。並且根據集保數據顯示，截至11月29日為止，00713股東人數超過34萬人，其中1-999股的人數為11萬6242人，1000-40000股的人數為21萬9479人，40001股以上的人數有4285人。