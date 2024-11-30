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▲人氣超高的日本天團YOASOBI現身紅毯，讓現場暴動。（圖／MMA youtube）

▲女團IVE成員宛如洋娃娃，模樣十分精緻。（圖／MMA youtube）

南韓音樂典禮《MMA》甜瓜音樂獎（멜론뮤직어워드，Melon Music Awards〉從2009年創辦至今已經14年，為當地一年一度的音樂盛事，今（30）日盛大登場，紅毯上眾星雲集，不僅有大家熟悉的韓國夯團，就連目前人氣超高的日本天團YOASOBI都現身，女主唱ikura一改可愛的妹妹頭造型，將瀏海分開，一度讓人認不出，和搭檔Ayase一現身就成為焦點，(G)I-DLE台籍成員舒華開深V的造型更是辣翻全場。女團IVE一踏上紅毯，宛如洋娃娃般精緻的外貌就掀起熱議，所有成員都將頭髮盤起，露出性感肩頸線條，她們強調在典禮上有準備帥氣的舞台，希望觀眾可以一起享受這場盛會，同時也感謝粉絲陪伴她們度過2024年，希望接下來能夠度過幸運的一年，而BIBI儘管以高雅的絲質繞頸禮服現身，卻仍不改直率性格，還突然自爆腳不能給看，「我沒剪腳指甲！」不僅如此，女團(G)I-DLE也亮麗現身，5位團員身穿白色系禮服，宛如女神降臨，其中台籍成員舒華更是大開深V，露出胸前雪白一片，性感指數破表，一現身就讓觀看典禮的觀眾狂刷留言：「辣到不行！」隊長小娟在受訪時也預告，她們將會帶來很棒的舞台，最後由aespa登場，4人色系以黑色為主，Karina也強調，「我們準備了很帥氣的舞台，希望能期待我們今年的表演。」不僅如此，李泳知、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Christopher、PLAVE、QWER、RIIZE、tripleS、TWS等人也都現身，紅毯上星光熠熠，也讓人更期待接下來典禮上的精彩表演。