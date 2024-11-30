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▲全聯週末限2天，餅乾、濕紙巾買一送一優惠。（圖／翻攝APP）

▲全聯超級週年慶熱烈倒數，把握買一送一最後機會。（圖／全聯提供、記者整理）

▲（圖／取自好市多FB）

▲Costco黑色購物週賣場營業時間公告。（圖／好市多粉專）

本週六日為全聯福利中心「超級週年慶」最後兩天，11月30日至12月1日除了加碼贈送福利點外，還有paldo八道鐵板炒麵餅乾、oreo巧克力雙享包、菲力寶寶濕紙巾買一送一優惠，一路到12月5日還有咖啡粉、醬油買一送一。好市多黑五則是進入最後倒數兩天，明（1日）最後一天優惠，官方未提早曝光，僅提醒消費者「可關注官方限時動態，將有隱藏版優惠」，《NOWnews》也精選黑五必搶優惠一次收。◾福利卡友使用全支付消費，單筆每滿1000元共贈800限時福利點；使用PXPAY／全支付指定信用卡，單筆消費達1400元限量加贈600福利點◾paldo八道鐵板炒麵香辣雞／起司辣雞口味，140g／包買1送1（原價45元、特價23元）◾奧利奧奇寶巧克力口味雙享包214.6g／盒買1送1（原價85元、特價43元）◾菲力寶寶超純水加厚嬰兒濕紙巾80抽Ｘ3包買1送1（原價219元、特價110元）◾cama cafe尋豆師精選咖啡豆454g／袋買1送1（原價489元、特價245元）◾桂格大燕麥片嚴選薄片1200g／盒買1送1（原價298元、特價149元）◾雀巢咖啡三合一11~15gX20入／盒買1送1（原價129元、特價65元）◾薌園黑糖老薑茶500g／罐買1送1（原價212元、特價106元）◾FINDER SUNNY葵花油1L買1送1（原價399元、特價199元）◾萬家鄉黑豆醬油450ml買1送1（原價159元、特價80元）◾悅氏LIGHT鹼性水720ml買1送1（原價16元、特價8元）◾可爾必思梅子酢300ml買1送1（原價22元、特價11元）◾靠得住茶樹舒涼衛生棉買1送1（原價169元、特價85元）◾好來漱口水500ml買1送1（原價198元、特價99元）◾高露潔牙膏110g買1送1（原價218元、特價109元）◾德恩奈維他命牙膏126g買1送1（原價140元、特價70元）好市多黑五明（1）日邁入最後一天，官方粉專今（30）日沒有提早曝光隔天優惠，不過神秘透露明日別忘記關注粉專限時動態，◾Apple iPad Air 13吋 WI-FI 128GB，原價24899元、特價21899元（現折3000元）◾Apple iPad Air 13吋 WI-FI 256GB，原價28090元、特價24599元（現折3500元）◾SHARP夏普空氣清淨機，原價21899元、特價17399元◾象印黑金剛微電腦電子鍋（10人份）原價4949元、特價3899元◾CUISINART美膳雅三合一微波氣炸烤箱，原價8899元、特價6899元◾OLAY超級精華液 30毫升X2瓶，原價1725元、特價1355元◾BODY BLUE女無痕內褲五入組，原價825元、特價655元◾BOUTIQUE LIVING DUVET QN400織純埃及棉床包六件組，原價1999元、特價1499元◾好自在清新液體衛生棉24公分 30片 2入，原價589元、特價429元◾好自在清新液體衛生棉27公分 26片2入，原價549元、特價389元◾珂潤清潔保濕臉部保養組3件組，原價1199元、特價949元◾澳洲牛肋條真空包，原價559元／公斤、特價439元／公斤◾新來源嚴選黃金泡菜，原價335元、特價265元◾POCKY百奇季節限定棒餅組6盒入，原價369元、特價289元◾西雅圖即品拿鐵咖啡21公克X100包，原價689元、特價519元◾必思可綜合乳酸菌夾心餅乾200片，原價399元、特價299元◾24K 黃金男士套組，原價16萬7999元，特價15萬9999元（現折8000元）