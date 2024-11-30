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▲馬英九基金會邀請奧運桌球金牌馬龍領銜的陸生團來台交流，30日下午參觀台北101。（圖／馬英九基金會提供）

馬英九基金會邀請奧運桌球6金選手馬龍領銜的陸生團來台交流，27日抵台展開9天行程。陸生團今（30）日上午參觀故宮，下午前往台北101大樓參觀，由101董事長賈永婕親自迎接，賈永婕稱讚馬龍是「可愛的大男生」。馬龍昨日現身文化大學進行桌球交流，受訪時透露，知道台灣隊日前在世界12強棒球賽奪冠，後續安排的棒球交流機會，也讓他相當期待。賈永婕受訪表示，行程安排到89樓的觀景台，同時也想「參觀我們的棒球展」，他們（陸生團）認為今天天氣非常好，景色都非常開闊，粉絲看到陸生團也蜂擁而至，台北101方面也送了小禮物，希望讓他們感受到我們的心意。賈永婕並指，在棒球展的部分，因為人太多，無法看到大谷翔平擊出的「50/50紀念球」，剛好就向他們認真介紹了我們的中華隊12強，此次有展出全隊簽名，還有簽名球、實戰壘包等，他們也看得很開心，他們也有去看風阻力球。賈永婕還分享她與馬龍、楊倩等人的交流，陸生團明天要去日月潭，賈永婕向馬龍分享自己曾參加過泳渡日月潭，女兒也喜歡桌球等，馬龍問她說泳渡日月潭幾次，她回覆說一次，「因為水有點不乾淨」。馬龍則回應，前總統馬英九也一直說自己有泳渡日月潭，還說水非常乾淨。賈永婕回應說，那她可能跟馬英九游的不是同一場。媒體問對馬龍的感想，賈永婕還說，馬龍是一個可愛的大男生，女兒也很熱愛打桌球，以前也是桌球隊。馬龍還問她女兒的年紀，賈永婕笑說，「我不太想說」，他們應該感受到台灣粉絲真的很熱情。媒體問有綠委質疑陸生團來台是「統戰」，賈永婕回應說，「我覺得應該是他們來我們這邊玩，然後我們去他們那邊玩，我們大家都很開心」，沒有這麼嚴肅。