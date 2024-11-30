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▲羅志祥被爆料自己偷偷打高爾夫球，他急忙解釋是因為大家都太忙了。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀節目《SCOOL》今（30）日晚上將在高雄巨蛋舉辦總決賽，韓國主持人SJ利特以及6位台韓導師SJ銀赫、羅志祥、FTISLAND李洪基、崔容俊、YUJU、婁峻碩也齊聚一堂。而在決賽開始前，利特及6位導師一起受訪，除了提到印象最深刻的選手之外，導師之間的互動也相當有趣。訪問期間，羅志祥被問到先前和利特、李洪基相約打高爾夫球，最後是否成行？沒想到意外引來利特、李洪基抱怨，說羅志祥事後都沒有聯絡，他只好跟李洪基去健身了。羅志祥今日被問到，私底下是否有和利特、李洪基私下去打高爾夫球？他表示，因為後來2人都太忙了，所以就沒有約到，「但我昨天跟朋友去打了。」沒想到下秒利特驚訝表示，「昨天我在健身房遇到洪基，說『我們上次不是跟羅志祥說要打高爾夫嗎？』洪基說，『對啊，上次有講，但之後沒有任何聯絡，就只好來健身了。』」李洪基也接著說，「所以我只好自己去搜尋，高雄到底有那些高爾夫球場，但也只有搜尋而已」，語氣略帶哀怨。對此，羅志祥急忙解釋，「真的不是我的問題，大家都很忙」，還說自己有看李洪基2019年的韓劇《請融化我》，在現場急忙求饒，讓眾人頓時笑翻。另外，利特除了愛打高爾夫球，也相當關注此次的12強賽，今日再度祝賀台灣獲得冠軍，還稱讚林昱珉投手非常厲害，不免讓人好奇，他是否有考慮要改打棒球？李洪基先是堅定拒絕，「沒有，我們就是要打高爾夫球」，利特接著表示，「我非常喜歡棒球，但因為棒球要9個人，我們可能組不了」，下秒更直接邀約記者一起組隊打棒球。