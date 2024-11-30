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▲雲豹今天進行隊史TPBL首場主場開幕戰，賽前球隊也頒發上一季T1聯盟的冠軍戒指給球員。剛好今天是對上夢想家，所以上一季奪冠的大功臣、本季轉戰夢想家的蔣淯安也能出席參加典禮。（圖／記者林柏年攝）

▲上一季，克羅馬是雲豹之所以最終能夠奪冠的重要因素，本季他續留球隊，今晚攻下25分4助攻4抄截，仍然是球隊最穩定的得分機器。（圖／林柏年攝）

▲夢想家這場比賽蔣淯安面對老東家攻下19分。（圖／記者林柏年攝）

台啤雲豹今（30）日進行TPBL元年的主場開幕戰，對上目前暫居聯盟龍頭福爾摩沙夢想家，球隊靠著小洋將克羅馬終場前2秒命中致勝跳投，終場以92：90險勝贏球。此役明星後衛蔣淯安在轉隊後首次回到桃園巨蛋，可惜面對老東家，無法帶走勝利。雲豹今天進行隊史TPBL首場主場開幕戰，賽前球隊也頒發上一季T1聯盟的冠軍戒指給球員。剛好今天是對上夢想家，所以上一季奪冠的大功臣、本季轉戰夢想家的蔣淯安也能出席參加典禮。夢想家開季是聯盟第一，不過今天這場比賽卻踢到鐵板，上半場打完就落後給雲豹6分。易籃再戰後戰局仍然相當膠著，進行到最後兩分鐘，夢想家追趕上來，林俊吉的三分球和洋將貝奇的三分球，讓比賽在最後23秒回到原點，戰成90：90平手。雲豹最後一擊交給洋將克羅馬操刀，他在消耗時間後，在只剩下2秒時投進致勝一擊，準絕殺對手，幫助主場軍以92：90戰勝夢想家，也拿下主場首勝。上一季，克羅馬是雲豹之所以最終能夠奪冠的重要因素，本季他續留球隊，今晚攻下25分4助攻4抄截，仍然是球隊最穩定的得分機器。除了他之外，林信寬得到16分高錦瑋13分5助攻。夢想家方面，蔣淯安面對老東家攻下19分，貝奇斬獲24分。