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▲歐洲品牌BullFrog攜手野人理髮，引領義式理髮文化登台，要讓台灣男士享受到更高層次的尊榮體驗。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.30)

歐洲頂級品牌「BullFrog」看準台灣男士消費市場，選擇台灣為亞洲市場第一站，與台灣男士理髮業龍頭野人理髮攜手合作，今天舉辦合作剪綵派對活動，並且一起做公益，捐款2萬元給社會救助專戶，由社會局救助科長郭俐君接受。野人理髮創辦人傅華偉，希望藉由品牌影響力的提升，吸引更多人投入公益行列。剪綵派對活動在台中精明商區內舉行，邀請BullFrog義大利品牌經理Michele Augusto Sironi、瑞士區品牌教育講師Ezio Staiti與野人理髮創辦人傅華偉等人聯手剪綵，並以野人理髮與義大利BullFrog共同名義，捐款給臺中市政府社會局社會救助科。「非常榮幸與野人理髮的合作，能將風靡歐洲的理容服務與義式文化帶入台灣，從理髮、修鬍到臉部護理，提供給台灣男士一個全新的理容體驗。」義大利的品牌經理Michele Augusto Sironi表示。野人理髮創辦人傅華偉則表示，現代男性越來越重視外表和形象，這次與BullFrog攜手合作，成為全台唯一引進正統義式經典理容服務的品牌，讓台灣男士享受到更高層次的尊榮體驗。，此次，野人理髮與義大利BullFrog除了以共同名義捐款給臺中市政府社會局社會救助科外，更推動低收入戶剪髮半價之服務，藉此回饋更多需要幫助的人。即日起，凡至野人理髮全台各分店，提出低收入戶之證明，則可以半價金額進行剪髮服務。Savages Barber野人理髮成立於2017年，提供男士專業的理髮、修鬍、修容等服務。為提供男士更多元化服務，結合西裝業與形象顧問服務，讓男性顧客在追求外在整潔的同時，更注重品味與自我提升，成為全台男士打理外在的首選。BullFrog自2013年誕生於義大利米蘭，迅速擴展至義大利羅馬、德國慕尼黑、法國尼斯與阿曼馬斯開特等，全球共500多家服務銷售據點。將最好的理髮與臉部護理體驗，從理髮廳延續到居家生活裡，深受歐洲男士喜愛。將品牌精神與“牛蛙”的象徵意義結合，意味著適應環境與不斷蛻變。