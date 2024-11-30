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▲2017年離開NBA後過去七年主要舞台在大陸職籃CBA和波多黎各職籃跑江湖。（圖／美聯社／達志影像）

▲Thomas Robinson毫無穩定進攻技巧和外線投籃能力，除非他跑江湖這七年已經練就一身絕技，能投能封還會傳，在禁區附近攻防無人能擋。（圖／美聯社／達志影像）

我很少評台灣職籃洋將，尤其是還沒打先評。這次讓我和球迷嘗鮮一下，看看我的分析解讀和籃球知識夠不夠實力，運氣好不好，有沒有斷層跟不上世代。206公分前鋒Thomas Robinson，NBA生涯打過湖人、國王、火箭、76人、拓荒者、籃網，2012年NBA新人選秀會第一輪第五順位新人，來自王牌名校堪薩斯大學，天賦嚇人+名氣顯赫+出身驚人。2017年離開NBA後過去七年主要舞台在大陸職籃CBA和波多黎各職籃跑江湖。論爆發力、天賦、資歷和出身，Thomas Robinson應該很有實力，讓人期待。但事實並非如此。做為前鋒，Thomas Robinson球技粗糙也不會投籃，進攻武器單一，得分方式和武器幾乎只能灌籃和二波籃板。做為禁區長人，Thomas Robinson沒有背框能力和出色中鋒腳步，離開禁區就沒有得分技巧和能力「這是跑江湖和鋒線球員大忌。Thomas Robinson有爆發力和出色體能，但球技和得分能力非常粗糙，他很難在江湖上成為攻防兼備的洋將，為球隊帶來即戰力和影響力。雖然他才33歲很年輕，但過去七年跑江湖生涯來來去去，健康狀況如何?是未知數和很大變數，他也沒有在那個聯盟打出名堂和名號+統治力，這一切都是考評和篩選洋將重要依據。希望我是錯的，我沒有要挑剔台新選擇，也不是挑戰人家專業，我只是對台新還有很多台灣職籃球隊洋將篩選+決策感到好奇，而且失望。台灣職籃洋將來來去去，七、八成都在試手氣，有欠專業+知識+常識+理解力。另一方面看，這是球團另一種退化和文化退步。那跟月薪兩萬美元上限無關，我從來不認為兩萬美元找不到合適合格出色洋將。教練會不會用，洋將選擇和球路，團隊融合與搭配，跟洋將本身素質能力一樣重要。真正能打的洋將，擁有統治力洋將往往需要運氣，大家都一樣，但選擇Thomas Robinson做為嘗試，我不認為這是聰明決定。Thomas Robinson毫無穩定進攻技巧和外線投籃能力，除非他跑江湖這七年已經練就一身絕技，能投能封還會傳，在禁區附近攻防無人能擋。未來四周一起觀察Thomas Robinson的表現和比賽統治力。希望我是錯的，真心希望台新洋將補得更好更完美，我喜歡這支球隊的人情味和比賽感覺。