2025跨年演唱會即將到來，全台灣各縣市的演唱會卡司、資訊都陸續釋出，《NOWnews今日新聞》特別整理演唱會精彩活動，今年台北最High新年城依舊由Lulu（黃路梓茵）主持，已經進入第7年，不僅如此，隨著啦啦隊女孩們的人氣水漲船高，「Dragon Beauties小龍女」也將在台北跨年場演出，而「WING STARS」則是在高雄跨年晚會。
🟠2025台北最High新年城
時間：2024/12/31～2025/1/1
地點：台北市政府府前廣場
主持人：Lulu黃路梓茵、威廉、風田、朵拉
卡司：Apink、Energy、TRASH x 怕胖團、宇宙人、楊乃文、李聖傑、梁詠琪、八三夭、黃宣、Dragon Beauties小龍女X DJRayray、J.Sheon X Karencici及「HRC BEAST CREW SHADOW」
轉播平台：TVBS
🟠2025麗寶樂園跨年演唱會
時間：2024/12/31
地點：麗寶樂園渡假區第二停車場
卡司：魏如萱、美秀集團、吳獻Osean、JOYCE就以斯
轉播平台：待公布
🟠2025台中跨年夜
時間：2024/12/31 19:00～2025/1/1 01:00
地點：台中水湳中央公園
卡司：輝人、告五人、五堅情W0LF（S）、玖壹壹等超過18組藝人
轉播平台：三立都會台、台視、TBC台中資訊台、高點綜合台
🟠2025高雄跨年晚會－亞灣星海奇航
活動時間：2024/12/31 18:55
地點：高雄夢時代
卡司：徐佳瑩、盧廣仲、告五人、滅火器、麋先生、阿跨面 x Yappy x 芮鯊RapShark、U:NUS、BBOY NANA、GENBLUE幻藍小熊、WING STARS
轉播平台：華視、年代、壹綜合
🟠2025台東跨年晚會－東漂去旅行
時間：2024/12/31 19:00～2025/1/1 00:30
地點：台東市國際地標
卡司：熱狗MC HotDog、頑童MJ116、洪佩瑜、李權哲、熊仔、JADE
轉播平台：待公布
🟠2025屏東縣跨年演唱會－歌舞昇屏 High歌之夜
時間：2024/12/31 19:00～2025/1/1 00:30
地點：屏東縣立體育館前大草皮
主持人：夜貓DJ Dennis、DJ凱莉
卡司：韋禮安、吳思賢、9m88、大成、陳華、LCY呂植宇、柯有倫＆竇智孔、KAXA、U:NUS、理想混蛋
轉播平台：待公布
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時間：2024/12/31～2025/1/1
地點：台北市政府府前廣場
主持人：Lulu黃路梓茵、威廉、風田、朵拉
卡司：Apink、Energy、TRASH x 怕胖團、宇宙人、楊乃文、李聖傑、梁詠琪、八三夭、黃宣、Dragon Beauties小龍女X DJRayray、J.Sheon X Karencici及「HRC BEAST CREW SHADOW」
轉播平台：TVBS
🟠2025麗寶樂園跨年演唱會
時間：2024/12/31
地點：麗寶樂園渡假區第二停車場
卡司：魏如萱、美秀集團、吳獻Osean、JOYCE就以斯
轉播平台：待公布
🟠2025台中跨年夜
時間：2024/12/31 19:00～2025/1/1 01:00
地點：台中水湳中央公園
卡司：輝人、告五人、五堅情W0LF（S）、玖壹壹等超過18組藝人
轉播平台：三立都會台、台視、TBC台中資訊台、高點綜合台
🟠2025高雄跨年晚會－亞灣星海奇航
活動時間：2024/12/31 18:55
地點：高雄夢時代
卡司：徐佳瑩、盧廣仲、告五人、滅火器、麋先生、阿跨面 x Yappy x 芮鯊RapShark、U:NUS、BBOY NANA、GENBLUE幻藍小熊、WING STARS
轉播平台：華視、年代、壹綜合
🟠2025台東跨年晚會－東漂去旅行
時間：2024/12/31 19:00～2025/1/1 00:30
地點：台東市國際地標
卡司：熱狗MC HotDog、頑童MJ116、洪佩瑜、李權哲、熊仔、JADE
轉播平台：待公布
🟠2025屏東縣跨年演唱會－歌舞昇屏 High歌之夜
時間：2024/12/31 19:00～2025/1/1 00:30
地點：屏東縣立體育館前大草皮
主持人：夜貓DJ Dennis、DJ凱莉
卡司：韋禮安、吳思賢、9m88、大成、陳華、LCY呂植宇、柯有倫＆竇智孔、KAXA、U:NUS、理想混蛋
轉播平台：待公布