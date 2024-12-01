2025跨年演唱會即將到來，全台灣各縣市的演唱會卡司、資訊都陸續釋出，《NOWnews今日新聞》特別整理演唱會精彩活動，今年台北最High新年城依舊由Lulu（黃路梓茵）主持，已經進入第7年，不僅如此，隨著啦啦隊女孩們的人氣水漲船高，「Dragon Beauties小龍女」也將在台北跨年場演出，而「WING STARS」則是在高雄跨年晚會。

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▲2025年「臺北最High新年城」跨年晚會公布將有超過10組超強卡司，首波演出卡司包含男團Energy、韓國實力女團Apink等。（圖／台北市觀傳局提供）
▲2025年「臺北最High新年城」跨年晚會公布將有超過10組超強卡司，首波演出卡司包含男團Energy、韓國實力女團Apink等。（圖／台北市觀傳局提供）
🟠2025台北最High新年城

時間：2024/12/31～2025/1/1

地點：台北市政府府前廣場

主持人：Lulu黃路梓茵、威廉、風田、朵拉

卡司：Apink、Energy、TRASH x 怕胖團、宇宙人、楊乃文、李聖傑、梁詠琪、八三夭、黃宣、Dragon Beauties小龍女X DJRayray、J.Sheon X Karencici及「HRC BEAST CREW SHADOW」

轉播平台：TVBS

▲（圖／麗寶樂園IG）
▲2025麗寶樂園跨年演唱會的卡司曝光。（圖／跨年演唱會IG）
🟠2025麗寶樂園跨年演唱會

時間：2024/12/31

地點：麗寶樂園渡假區第二停車場

卡司：魏如萱、美秀集團、吳獻Osean、JOYCE就以斯

轉播平台：待公布

▲2025台中跨年晚會在台中水湳中央公園盛大開唱，台中在地發跡的天團玖壹壹將擔任第一棒，引爆沸點。(圖／新聞局提供2024.11.28)
▲2025台中跨年晚會在台中水湳中央公園盛大開唱，台中在地發跡的天團玖壹壹將擔任第一棒，引爆沸點。(圖／新聞局提供2024.11.28)
🟠2025台中跨年夜

時間：2024/12/31 19:00～2025/1/1 01:00

地點：台中水湳中央公園

卡司：輝人、告五人、五堅情W0LF（S）、玖壹壹等超過18組藝人

轉播平台：三立都會台、台視、TBC台中資訊台、高點綜合台

▲台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊登上高雄跨年舞臺，展現青春活力（圖／桂田文創提供）
▲台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊登上高雄跨年舞臺，展現青春活力（圖／桂田文創提供）
🟠2025高雄跨年晚會－亞灣星海奇航

活動時間：2024/12/31 18:55

地點：高雄夢時代

卡司：徐佳瑩、盧廣仲、告五人、滅火器、麋先生、阿跨面 x Yappy x 芮鯊RapShark、U:NUS、BBOY NANA、GENBLUE幻藍小熊、WING STARS

轉播平台：華視、年代、壹綜合

▲（圖／翻攝自台東觀光局官網）
▲台東跨年晚會有熱狗MC HotDog、頑童MJ116、熊仔等人加持，準備饒舌整夜。（圖／翻攝自台東觀光局官網）
🟠2025台東跨年晚會－東漂去旅行

時間：2024/12/31 19:00～2025/1/1 00:30

地點：台東市國際地標

卡司：熱狗MC HotDog、頑童MJ116、洪佩瑜、李權哲、熊仔、JADE

轉播平台：待公布

▲2025跨年演唱會　超強卡司在屏東體育館前草地登場。 （圖／屏東縣府提供）
▲2025跨年演唱會　超強卡司在屏東體育館前草地登場。 （圖／屏東縣府提供）
🟠2025屏東縣跨年演唱會－歌舞昇屏 High歌之夜

時間：2024/12/31 19:00～2025/1/1 00:30

地點：屏東縣立體育館前大草皮

主持人：夜貓DJ Dennis、DJ凱莉

卡司：韋禮安、吳思賢、9m88、大成、陳華、LCY呂植宇、柯有倫＆竇智孔、KAXA、U:NUS、理想混蛋

轉播平台：待公布


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