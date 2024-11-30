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總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅於今（30）日下午4時30分啟程馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉等南太平洋3友邦，期間將過境美國夏威夷與關島。在專機起飛後，空軍從花蓮基地派遣4架F-16V戰機伴飛，看到F-16V戰機伴飛畫面，也讓賴清德直呼非常感動。賴清德今日起至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，期間過境美國夏威夷、關島。起飛後，賴清德透過廣播在機上發表談話，他表示，歡迎大家參與這趟旅行，這是他第一次以總統身份出訪馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉等友邦，且過境美國夏威夷和關島。賴清德感謝所有同仁的辛苦籌備，也感謝訪團成員夥伴一起同行，媒體朋友、華航機組人員，為開拓台灣的國際空間，「謝謝你們，大家也將會很辛苦」。賴清德提到，他剛第一次看到F16戰鬥機伴飛，「看起來蠻感動的」，戰鬥機用分列式儀式來表達敬意，看了還蠻感動的。賴清德說，現在窗外景色非常漂亮，分不清楚到底是旭日還是夕陽，但色彩蠻漂亮的，這也是他第一次看到雲海，層次有別非常漂亮，大家可以盡情觀賞，如果累的話就休息養精蓄銳，因為稍晚專機抵達夏威夷後，外交任務就要正式開展。賴清德說，這是一趟緊湊的行程，他也相信大家一起努力，「我們都是Team Taiwan」，未來七天一定能通力合作，讓台灣穩健、自信走向世界。在廣播後，賴清德也前往媒體區向媒體致意，他表示，謝謝大家共襄盛舉出行，這趟行程會非常緊湊，一到夏威夷後正式行程就開始，沒有休息時間，也許大家能在飛機上多多休息。賴清德表示，他當過行政院長、副總統，但他第一次看到伴飛蠻感動、有意義，戰鬥機是保家衛國，現在要出訪，也發揮角色、功能，這很有意義，這趟任重道遠、要順利完成使命，才不會辜負戰鬥機、國人期待，「我們都是Team Taiwan，大家一起來，能順利完成目標！」對於飛機餐將提供珍奶，賴清德也笑回說，真的有嗎？如果有那是福音。