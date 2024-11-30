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▲下週一（2日）下午開始水氣增加，到下週四（5日）前，基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

▲下週六（7日）開始受到冷空氣影響，且有機會達到冷氣團等級。（圖／中央氣象署提供）

把握短暫好天氣！下週一（12月2日）下半天水氣開始增多，迎風面有雨，基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，下週五（6日）東北季風增強，加上下週六（7日）有東北季風或冷氣團影響，再度降溫轉雨，且降溫時間會比第一波冷氣團影響更久，至少降溫急凍4天。中央氣象署預報員林定宜指出，下週一（2日）之前天氣都不錯，明天到下週一上午前，僅花東有零星短暫雨，要注意輻射冷卻效應，各地早晚溫度較低，竹苗局部地區有機會出現攝氏10度以下低溫，極端低溫範圍縮小。下週一（2日）下午開始水氣增加，到下週四（5日）前，基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北地區及北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週五（6日）東北季風增強，下週六（7日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣轉涼，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週六（7日）開始受到冷空氣影響，且有機會達到冷氣團等級，預估7日至10日都受到受東北季風或冷氣團影響，這波冷空氣影響時間比較長，不過由於預報還有一週以上，冷空氣有多冷、會影響多久，中央氣象署將會再進一步觀察。