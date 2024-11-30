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在30日播出的日本節目「SPORTS BEAT」中，前日本職棒投手五十嵐亮太（45）與藤木直人討論MLB洛杉磯道奇隊球星大谷翔平（30）下一季二刀流後復出後的表現。五十嵐指出，儘管大谷在投手方面的負擔加重，但預測他仍然將持續擊出全壘打，但「盜壘數可能大幅減少」。今年賽季，大谷繳出54支全壘打、130分打點的成績，連續兩年獲得全壘打王，並首次拿下打點王。他的打擊率高達3成10，59次盜壘位居聯盟第二。他的目標是在2024年3月18日和19日於東京巨蛋舉行的開幕系列賽中，以「二刀流」身份復出。大谷翔平在這個賽季達成史無前例的「50轟50盜」紀錄，讓外界認識到他專職打者的表現能有多恐怖。新賽季他將可以回歸投手身分，能否維持同樣的全壘打和盜壘產量，外界都在期待。五十嵐亮太認為，隨著大谷翔平來季重新擔任投手，盜壘數量會大幅減少。他指出，作為投手，他在跑壘上的風險會增加，因此預計大谷的盜壘數不會像本季那樣高，但他仍然相信大谷的本壘打會繼續保持。「當投手就不會想跑壘，因為這存在風險。」五十嵐亮太表示，他認為大谷翔平下一季應該不會達到59次盜壘。不過大谷在過去的二刀流生涯中，已經證明自己的能力，因此他預計明年後者長打能力不會減弱，依然能持續在全壘打方面有好表現。