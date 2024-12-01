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▲周潤發被小黃司機慘回了一句：「周潤發是誰？我不認識。」令他苦笑不得。（圖／微博）

▲周潤發開心與粉絲合照，被發現手臂出現整排疑似肉瘤的突起物。（圖／微博）





▲周潤發在香港演藝界的年資逾50年，是許多人心目中的不老男神。（圖／微博）

69歲香港影帝「發哥」周潤發出道多年，憑藉電影《英雄本色》、《賭神》等多部經典作品紅遍全亞洲，精湛演技讓他獲得2次金馬獎最佳男主角，是家喻戶曉的國寶級男星。然而周潤發先前受訪時曾透露1件趣事，他表示曾被計程車司機「拒載」，原因竟是因為司機不認識自己，事後周潤發憶起這件事也頻頻幽默自嘲。周潤發受先前訪時透露，自己有次去北京拍戲，因為飛機延誤，所以抵達當地時已經很晚，他擔心讓劇組人員久候，因此決定搭計程車趕去。周潤發當時在路邊隨意攔了台計程車，並向司機告知要去的地點，而司機大哥表示因為要交班了，如果順路的話就載，不順路就拒載。由於當下趕時間，周潤發就直接表明自己的身分，希望司機可以通融一下，沒想到司機竟不認識這位國際巨星，表示：「周潤發是誰？我不認識。」頓時讓他啞口無言、沒有理由反駁，好在司機最後還是答應載他到拍戲地點。事後周潤發回憶起這件事苦笑不已，也頻頻感嘆自己「名氣不大」。目前過著半退休生活的周潤發，先前曾現身北京朝陽公園慢跑，過程中被許多熱情粉絲認出，紛紛包圍索取合照。而從粉絲分享到社群中的照片可見，周潤發的手臂長滿至少5顆乒乓球大小的腫塊，令外界相當擔心他的健康狀況。近日周潤發出席活動，被問到先前粉絲關心的「腫塊」問題時，他表示該腫塊是「皮下脂肪」，不會帶來疼痛，用藥膏按摩就能消散，並幽默表示：「大到桌球大小還能接受，如果變成網球大小要住院、鳳梨大小就得進急診。」