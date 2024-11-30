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▲許景琦表示，這項研究是台灣與日本學術界緊密合作的成果。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.30)

由台日攜手合作進行的阿茲海默症「語言訓練復健研究」，今天由台中維新醫院院長許景琦公布成果。研究證實，經過語言訓練的患者，大腦白質密度、灰質體積有明顯提升，有助活化大腦。這項研究成果12月初將發表在實驗老年學Experimental Gerontology期刊，這期刊於1960年代創立於英國倫敦，迄今已一甲子。今日在維新醫院舉行的成果發表會，日本台灣交流協會台北事務所經濟部主任飯塚尚文、新竹清華大學教授楊梵孛、台中榮總醫師朱為民、中山醫學大學埃及籍教授亞瑟，以及日本國立滋賀大學林國瑞博士醫師等人參加。論文第一作者許景琦醫師博士表示，據他臨床觀察，阿茲海默型失智症患者解剝，其大腦白質、灰質減少到幾乎沒有。他提出研究構想，再由大阪大學中井敏晴教授申請，取得日本學術振興會（JSPS）的研究資金，並收集了約40名日本受試者的數據，數據分析於台灣清華大學完成。彰化基督教醫院、台中榮民總醫院以及中山醫學大學也參與了此項研究。許景琦表示，這項研究是台灣與日本學術界緊密合作的成果。楊梵孛說明，這項研究於2022年展開，40名年紀在65歲以上的健康長者，一半的受測者連續四周、每天接受一個小時訓練，他們要讀出摻雜難以發音的日文單字，經對照語言訓練前後，其MRI大腦白質、灰質的變化，顯示語言訓練有助於認知功能與閱讀能力，並增長大腦白質與灰質結構。許景琦指出，這項研究不僅為阿茲海默症患者提供了嶄新的復健療法，也展現了日台學術與醫療領域合作的深厚友誼與成就。特別到場致意的飯塚尚文表示，台灣、日本老人疾病問題很類似也很重要，日本政府每年對振興會等編列預算，希望台日雙方能在學術上加強合作交流。許景琦畢業於高雄醫學大學、台大EMBA，2016年由美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院提名為全美最佳論文獎。許景琦希望這項關於阿茲海默症的「語言訓練復健研究」，能夠對台日共同面對高齡化的社會問題，有更多圓滿的解決方法，增進全球化老人健康。