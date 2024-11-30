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北市再傳幼兒園虐童、猥褻案，引發社會震驚。台北市長蔣萬安今（30）日表示，第一時間接獲通報就立刻將當事人停職，不能再入園，園方不得再招收任何的新生，遭指控幼兒園是由國防部釋出閒置空間，因此要求國防部1個月內與業者解約。對此，國防部資通電軍指揮部表示，平安新村教保中心契約將終止、重新招標。針對平安新村教保中心肇生教員不當行止案，國防部資通電軍指揮部今日表示，該教保中心係於112年2月，委由德育學校財團法人德育護理健康學院負責招生、營運及管理等事宜。日前肇生學童遭不當對待情事，教保中心即通報台北市教育局；資通電軍指揮部亦於113年8月，正式函請北市教育局，針對涉案教保員依法調查及裁罰，以維學童教育環境友善及安全，並依調查結果加強監管及防處作為。資通電軍指出，秉持服務官兵、照顧軍眷立場，該部將提供受害軍職子女家長必要之法律服務。此外，已依「職場互助式教保服務實施辦法」第7條第1項第4款規定，裁定該法人機構契約終止；並請教育部國教署協助辦理重新招標作業，俾維學童受教權益。