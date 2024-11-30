「護國神山」台積電近期不斷遭到賣壓襲擊，昨（29）日收盤更是跌落千元關卡，收在996元。財訊傳媒董事長謝金河今（30）日在臉書發文表示「半導體產業到了關鍵時刻」，台積電股價下跌，台股也立刻變得軟弱無力，接下來台積電的習題不是基本面，而是川普變數！
謝金河表示，川普當選，他的台積電偷走美國技術一說，立即成了台積電的隱患，整個11月，台積電下跌44元，股價從1090元跌至最低992元。台積電股價下跌，台股也立刻變得軟弱無力，接下來台積電的習題不是基本面，而是川普變數！
謝金河也指出，另一個是來自中國的成熟製程壓力，台灣以成熟製程為主的聯電、世界先進、力積電都受到衝擊，尤其是聯電在外資瘋狂追殺中，11月下跌9.55%。聯電業績還沒有露出敗象，但股價先說話，股價跌到43元，這是很慘的事。力積電跌到16.4元，距離今年3月謝金河說的成熟製程晶圓代工廠不能投資，股價已經又腰斬一次。
謝金河分析，這顯示來自中國的成熟製程進一步獵殺整個產業，這個產業會不會面板化？這是台灣的大事。如果台灣失守成熟製程，也會衝擊台積，台積電的成熟製程產品已經在降價。
此外，謝金河點出，第三件大事是過去兩年來自中國的瘋狂採購，現在高峰期已過，全球半導體設備廠股價紛紛重挫，像ASML從1190美元跌下來，跌幅超過四成，應用材料從255.89跌到166.84美元，Lam Research從分拆前1130跌到一拆10後的68.89美元，Klac從896.32跌到644.7美元，正所謂的春江水暖，設備股最先知。
謝金河表示，台灣的台積電設備供應鏈過去一年漲幅驚人，很多和CoWoS或是矽光子沿到邊的公司股價飛漲，看起來也會面臨很大的挑戰！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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謝金河也指出，另一個是來自中國的成熟製程壓力，台灣以成熟製程為主的聯電、世界先進、力積電都受到衝擊，尤其是聯電在外資瘋狂追殺中，11月下跌9.55%。聯電業績還沒有露出敗象，但股價先說話，股價跌到43元，這是很慘的事。力積電跌到16.4元，距離今年3月謝金河說的成熟製程晶圓代工廠不能投資，股價已經又腰斬一次。
謝金河分析，這顯示來自中國的成熟製程進一步獵殺整個產業，這個產業會不會面板化？這是台灣的大事。如果台灣失守成熟製程，也會衝擊台積，台積電的成熟製程產品已經在降價。
此外，謝金河點出，第三件大事是過去兩年來自中國的瘋狂採購，現在高峰期已過，全球半導體設備廠股價紛紛重挫，像ASML從1190美元跌下來，跌幅超過四成，應用材料從255.89跌到166.84美元，Lam Research從分拆前1130跌到一拆10後的68.89美元，Klac從896.32跌到644.7美元，正所謂的春江水暖，設備股最先知。
謝金河表示，台灣的台積電設備供應鏈過去一年漲幅驚人，很多和CoWoS或是矽光子沿到邊的公司股價飛漲，看起來也會面臨很大的挑戰！
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