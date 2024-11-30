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總統賴清德今（30）日展開南太平洋友邦之旅，去程將過境夏威夷，並訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯、帛琉，國民黨主席朱立倫則認為，賴清德無法過境美國本土相當遺憾。對此，黨政人士直指朱立倫「三個外行」，讓人高度遺憾。對於朱立倫說法，黨政人士指出，朱立倫有三個外行，第一，賴清德訪問太平洋友邦，選擇美國的夏威夷州與關島做為過境點，本來就是行之有年，行程安排的慣例，「朱主席擔任要津多年，很訝異對次竟如此陌生」。再來，黨政人士提到，台灣從來不是區域安全的「顧慮」，而是在島鏈內造成各方安全與穩定風險的北京當局，「朱主席若非對國際形勢陌生，外行至此，就是根本不站在民主社會這邊」。黨政人士續指，第三，中國持續禁止旅行團、自由行旅客到台灣旅遊，才是兩岸觀光交流停滯的真正原因。他說，以今年1月到9月，國人赴中國旅行人數超過205萬人次，同期間中國旅客來台僅有28萬人次，國人到中國是中國來台的7.2倍，「數字就會說話，與其說外行話，不如真心面對，站在台灣這邊」。黨政人士提到，過去幾天，中國軍機軍艦不僅持續騷擾台灣，也在南韓、日本，以及南海周邊騷擾，造成各方不安，這部分到不見朱主席和國民黨有任何譴責之意，反過來把台灣說成是「地區安全顧慮」，讓人高度遺憾。