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搶攻南向商機！彰化銀行規劃設立馬來西亞納閩分行並同時成立吉隆坡行銷服務處，金管會28日宣布，同意彰銀向馬來西亞主管機關申設納閩分行及吉隆坡行銷服務處。彰化商業銀行看好馬來西亞經濟穩健成長動能，為提供客戶良好金融服務，分享區域經濟成長效益及多元化資產配置，並配合新南向政策，規劃設立馬來西亞納閩分行，同時成立吉隆坡行銷服務處。這是彰化銀行繼3月獲金管會核准設立加拿大多倫多分行後，今年第二家取得金管會核准申設的海外新據點，此舉將使彰銀的海外據點成長至17個，截至今年9月底，彰化商業銀行已設立的海外分支機構包括：中國子行、紐約分行、洛杉磯分行、東京分行、倫敦分行、香港分行、新加坡分行、馬尼拉分行及東京分行大阪出張所，另外，在緬甸仰光設有1家代表人辦事處。彰銀主管表示，納閩（Labuan）在馬來語是「良港」的意思，為馬來西亞三個聯邦直轄區之一，位於馬來西亞沙巴西南，是自由貿易港，也是金融特許的經濟特區，具備優越的金融發展和稅務環境，且法令限制較少，申設據點進度及程序較容易，吸引相當多銀行及保險公司等金融機構進駐，這也是彰銀選擇在納閩申設據點考量因素之一；此外，彰銀為即時掌握潛在商機，開拓國際金融業務，同時近距離服務台商，將同步於吉隆坡設立行銷服務處。金管會表示，目前本國銀行計有兆豐國際商業銀行、國泰世華商業銀行、台中商業銀行及台新國際商業銀行等4家銀行，在馬來西亞納閩島設立4家分行、另有6家行銷服務處及3家代表人辦事處。