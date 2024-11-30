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▲Ningning在台上拿著講座致詞。（圖／翻攝自MMA youtube）

南韓音樂盛事《MMA》甜瓜音樂獎（멜론뮤직어워드，Melon Music Awards〉今（30）日盛大登場，其中人氣女團aespa奪下多項獎項，包括TOP 10獎、最佳表演獎、最佳女團獎，然而在頒發最佳女團獎的環節，頒獎人嚴智允竟手滑，當場將獎盃摔落在地，連忙跪地道歉，aespa成員Karina、Winter、Giselle、Ningning急忙表示沒關係，成為典禮一大插曲。aespa在2024年人氣再攀高峰，先前推出的新歌〈Whiplash〉紅遍大街小巷，在MAMA頒獎典禮上，更是一舉拿下年度歌曲獎、最佳女團舞蹈表演獎、最佳舞蹈編排獎、最佳女團獎、最佳音樂錄影帶以及MAMA大獎粉絲選擇女藝人獎等6項大獎，成為本屆MAMA最贏家，這股氣勢延續到MMA，先是帶回TOP 10獎、最佳表演獎，接著又獲頒最佳女團獎。沒想到頒獎人嚴智允在頒發獎項時，竟然不小心摔到獎盃，嚇得立刻下跪，雙手合十表示歉意，aespa見狀也嚇一大跳，要她趕快起身，她們並不介意，儘管出現小意外，aespa在致詞時仍展現極佳狀態，表示她們非常榮幸，「謝謝給我們這個獎，我們會努力明年成為更更更更佳的女團，請多多關注我們。」鏡頭帶到嚴智允身上時，她再度道歉，「我要謝罪，對不起。」