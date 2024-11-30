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即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）與家人共度感恩節假期，而當拜登與家人從書店走出來時，拜登手中拿著一本由哥倫比亞大學名譽教授哈利迪（Rashid Khalidi）所撰寫的《巴勒斯坦之殤：對抗帝國主義的百年反殖民戰爭》，該書同情巴勒斯坦，批評以色列政府的殖民主義與種族隔離政策，並抨擊以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是以國史上最極端的領導人。拜登與這樣一本書一同在媒體前現身，也立即掀起外界討論。綜合外媒報導，拜登與家人在麻州南特基島（Nantucket）度假，進行了一些輕鬆的訪視行程。途中拜登與家人走進一家書店，而當拜登一行人從書店離開時，拜登手上拿著《巴勒斯坦之殤》。目前還不清楚這本書是拜登本人所買，或者是書店贈送，又或者是其他拜登家人所買，只是拜登剛好拿在手上。無論如何，在中東局勢仍受到高度關注的此刻，《巴勒斯坦之殤》很快掀起討論。哈利迪曾批評川普的中東政策，也曾抨擊以色列總理納坦雅胡，還指責大眾媒體偏向以色列。被問到拜登手持自己著作一事，哈利迪不願發表正式回應，但被媒體訪問時他還是透露了自己的感想，說拜登買這本書的時機「已經晚了4年」。《巴勒斯坦之殤》出版於2020年，不確定哈利迪所說的晚了4年是指拜登在上市的第一時間就該入手，或者是指拜登應該在他擔任白宮主人的任期之初就閱讀這本書。《巴勒斯坦之殤》的作者，巴勒斯坦裔的哈利迪教授認為，巴勒斯坦的現代史就是一部遭受各方發動殖民戰爭，迫使當地人違背自己的意願，將家園土地拱手交給另一個民族的過程。書中提到，以巴衝突的平等和正義的解決之道就是，以色列放棄對另一個民族的壓迫，放棄殖民霸權，展開妥協與和解。哈利迪經常用「起義」來描述巴勒斯坦人對以色列的反抗，並認為以巴之間存在的與其說是戰爭關係，不如說是殖民與被殖民的關係。白宮發言人沒有立即回應對於此事的置評要求。