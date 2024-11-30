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▲許悅發布動態，宣布和交往3年的男友分手。（圖／IG yueh_0720）

▲許悅因在開箱麥當勞寄送的《獵人》公關品時，爆出失言，而被網友炎上。（圖／IG yueh_0720）

美妝網紅許悅日前因為收到麥當勞的獵人公關品，卻在發布的開箱動態卻說出「誰是小傑」、「抱歉我真的沒在看動漫」等言論，慘被大批網友炎上，而許悅事後更和網友開戰，揚言提告，如今事隔一段時間，許悅近日卻突然在社群上發布動態，表示已經和男友分手，對此也掀起網友討論，紛紛喊道：「得罪獵人，失去戀人。」許悅昨（29）日在IG上發布限時動態，「想跟大家說件事，我們已經分手一段時間了，感謝曾經的相遇與陪伴，祝福彼此，都能找到屬於自己的幸福。」而前男友也轉發動態，表示祝福對方：「我很感謝這三年的一切，祝福彼此未來都更好。」對此網友們也紛紛熱議，更拿出許悅先前因麥當勞公關品被炎上一事感嘆：「業力引爆」、「惹到奇犽了吧，他跟拿尼加許願的」、「笑到分手，對獵人不熟」、「得罪獵人，失去戀人」、「獵人試煉沒過，感情試煉也沒過」、「要不是他男友，獵人卡包事件會被罵更慘，應該感謝他。」事實上，許悅先前收到高人氣日本動漫《獵人》與麥當勞熱血聯名的公關品給百位網紅，許悅在收到後，發布的開箱動態卻說出「抱歉我真的沒在看動漫」的言論，更在看見該動漫的主角「小傑」後，大聲表示：「誰是小傑？」後續更笑稱這名「小傑」長得很像卡通人物「原子小金剛」，慘被大批網友炎上，事後許悅還反嗆網友表示：「講話不用那這麼難聽。」讓全網炸鍋。